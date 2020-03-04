Общество

42 минуты назад

Липецкая полиция тренировалась на Соборной площади

23 617
#полиция
Липецкая полиция тренировалась на Соборной площади

Сегодня в Липецке на Соборной площади под окнами администрации региона прошли учения полиции по действиям во время проведения массовых мероприятий.

Фотографию с учений опубликовал телеграм-канал «Сквозняк с Соборной».

- ​​Если кто-то из липецких оппозиционеров увидит сейчас под окнами областной администрации много сотрудников полиции в полной боевой экипировке, то пусть не пугаются. Это учения по отработке действий в случае разгула страстей футбольных фанатов и близких к этому случаев, - сказано в сообщении к фотографии.

В пресс-службе УМВД России по Липецкой области GOROD48 сообщили, что на площади проводилось плановое мероприятие, направленое на обеспечение порядка во время проведения массовых мероприятий.

– Никаких скрытых смыслов при выборе места тренировки нет – площадь обычное место массового скопления людей, такое же как вокзалы или торговые центры, - пояснили в пресс-службе.
23 617
#полиция

Комментарии (23)

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Очевидец

6 минут назад
Был сегодня там, и с появлением этих у многих из форточек дымок шол( уничтожение улик) и так же огромная очередь в сортир образовалась.
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Это они лысого пугают.

10 минут назад
ОДИН ГОЛОС, Что в случае шухера- вряд ли смогут его защитить.
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Житель

11 минут назад
У нас для таких мероприятий есть стадионы, да и соответствующие инфраструктура там. Динамо всегда там были такие мероприятия, металлург пустует. ЧТОТО действительно не совпадение какое-то.
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Давай.

11 минут назад
Перри Мейсон, Мы даже вешать тебя не станем. Утопим в дерьме и всё.
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ОДИН ГОЛОС

12 минут назад
ГОТОВЯТСЯ К ВЫБОРАМ И ТРЕНИРУЮТСЯ КАК ЛОМАТЬ ХРЕБТЫ
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Чиполлино

12 минут назад
ghost, Логично
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А что может помешать и

12 минут назад
Так его, обратное действие произвести.
ответить

Так его

14 минут назад
Чиполлино, чутин и порешил !.
ответить

ghost

14 минут назад
все эти "референдумы" по конституции низначат ровным счетом ничего. когда режим рухнет. этой конституцией подотрутся как подтерлись в 91ом году сссровской
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Перри Мейсон

15 минут назад
А я буду полицаям патроны подносить !.
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