42 минуты назад
Липецкая полиция тренировалась на Соборной площади
Сегодня в Липецке на Соборной площади под окнами администрации региона прошли учения полиции по действиям во время проведения массовых мероприятий.
- Если кто-то из липецких оппозиционеров увидит сейчас под окнами областной администрации много сотрудников полиции в полной боевой экипировке, то пусть не пугаются. Это учения по отработке действий в случае разгула страстей футбольных фанатов и близких к этому случаев, - сказано в сообщении к фотографии.
В пресс-службе УМВД России по Липецкой области GOROD48 сообщили, что на площади проводилось плановое мероприятие, направленое на обеспечение порядка во время проведения массовых мероприятий.
– Никаких скрытых смыслов при выборе места тренировки нет – площадь обычное место массового скопления людей, такое же как вокзалы или торговые центры, - пояснили в пресс-службе.
Очевидец
Это они лысого пугают.
Житель
Давай.
ОДИН ГОЛОС
Чиполлино
А что может помешать и
Так его
ghost
Перри Мейсон