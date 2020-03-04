Липецкая полиция тренировалась на Соборной площади

Сегодня в Липецке на Соборной площади под окнами администрации региона прошли учения полиции по действиям во время проведения массовых мероприятий.

Фотографию с учений опубликовал телеграм-канал «Сквозняк с Соборной».



- ​​Если кто-то из липецких оппозиционеров увидит сейчас под окнами областной администрации много сотрудников полиции в полной боевой экипировке, то пусть не пугаются. Это учения по отработке действий в случае разгула страстей футбольных фанатов и близких к этому случаев, - сказано в сообщении к фотографии.



В пресс-службе УМВД России по Липецкой области GOROD48 сообщили, что на площади проводилось плановое мероприятие, направленое на обеспечение порядка во время проведения массовых мероприятий.



– Никаких скрытых смыслов при выборе места тренировки нет – площадь обычное место массового скопления людей, такое же как вокзалы или торговые центры, - пояснили в пресс-службе.

