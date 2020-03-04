Липчан ждут на праздничную ярмарку

7 марта на ней можно будет купить помимо снеди еще и живые цветы.

В преддверии Международного женского дня областное управление потребительского рынка и ценовой политики и областное казенное учреждение «Агентство содействия развитию торговой деятельности» 7 марта на улице Космонавтов, 54а, проводит ярмарку.На уже привычной площадке - у областного Центра культуры, народного творчества и кино - ярмарки смогут приобрести продукты питания региональных производителей, фермерских хозяйств, кооперативов, личных подворий. Те, кто соблюдает пост, купят тут свежие овощи и фрукты, зелень, бочковые огурцы и помидоры, квашеную капусту, моченые яблоки, грибы, сухофрукты и орехи. Разнообразят постный стол вареники с картошкой и вишней, постная выпечка.- Цены на всю продукцию будут ниже, чем в торговых предприятиях, - сказал GOROD48 руководитель областного управления потребительского рынка и ценовой политики Юрий Букреев. - Так, двухкилограммовый пакет муки от производителя будет стоить 37 рублей, десяток куриный яиц - от 42 рублей, цена тепличных огурцов стартует от 80 рублей за килограмм.Кстати, на этой же ярмарке можно будет приобрести тюльпаны разных сортов, выращенных предпринимателями, подарки для женщин, сувениры ручной работы. Тут же будут проводиться мастер-классы по изготовлению букетов и другим видам рукоделия.