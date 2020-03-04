В мире
сегодня, 15:38
Компания BMW сменила логотип
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Автоконцерн усовершенствовал дизайн.
Немецкая компания BMW показала свой новый двухмерный логотип, пишут «Известия». Теперь эмблема выполнена в упрощенном дизайне. Логотип лишился черной заливки внешнего круга, но при этом сохранил белые и синие сектора в центре. Первым автомобилем, на котором появится обновленный логотип, станет BMW i4. Серийная версия модели появится в следующем году.
Логика BMW проста и понятна: нельзя отставать от мирового тренда "плоского" дизайна. Пространство между окружностями лишили чёрной заливки, а остальные элементы - 3D-эффекта. При том, что логотип двухмерный, он не будет выполнен в форме наклейки, уточняет «Российская газета».
Как пояснили в компании, новая эмблема должна привлечь молодых покупателей, которые хорошо ориентируются на рынке цифровых технологий, сообщает РИА Новости. По словам Йенса Тимера, логотип символизирует открытость и ясность.
Логика BMW проста и понятна: нельзя отставать от мирового тренда "плоского" дизайна. Пространство между окружностями лишили чёрной заливки, а остальные элементы - 3D-эффекта. При том, что логотип двухмерный, он не будет выполнен в форме наклейки, уточняет «Российская газета».
Как пояснили в компании, новая эмблема должна привлечь молодых покупателей, которые хорошо ориентируются на рынке цифровых технологий, сообщает РИА Новости. По словам Йенса Тимера, логотип символизирует открытость и ясность.
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