В мире
сегодня, 15:32
Торнадо унесло жизни 25 человек
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Смерч пронесся в США.
В американском штате Теннесси из-за торнадо погибли 25 человек и более 50 тысяч домов остались без электричества. Об этом на пресс-конференции сообщил губернатор штата Уильям Ли. Как сообщает FlashNord, в городе Нэшвилл в ночь на вторник прогремел торнадо, который нанес сильный ущерб и убил 25 местных жителей, 30 человек получили ранения.
Спасатели продолжают поиски пропавших без вести. Больше всего погибших - в округе Патнам. В больницы доставлены 156 пострадавших. Мощный вихрь разрушил 48 построек, уточняет «Российская газета».
RT делится видео с места событий.
Спасатели продолжают поиски пропавших без вести. Больше всего погибших - в округе Патнам. В больницы доставлены 156 пострадавших. Мощный вихрь разрушил 48 построек, уточняет «Российская газета».
RT делится видео с места событий.
138