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сегодня, 15:32

Торнадо унесло жизни 25 человек

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#торнадо

Смерч пронесся в США.

В американском штате Теннесси из-за торнадо погибли 25 человек и более 50 тысяч домов остались без электричества. Об этом на пресс-конференции сообщил губернатор штата Уильям Ли. Как сообщает FlashNord, в городе Нэшвилл в ночь на вторник прогремел торнадо, который нанес сильный ущерб и убил 25 местных жителей, 30 человек получили ранения.

Спасатели продолжают поиски пропавших без вести. Больше всего погибших - в округе Патнам. В больницы доставлены 156 пострадавших. Мощный вихрь разрушил 48 построек, уточняет «Российская газета».

RT делится видео с места событий.

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#торнадо

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