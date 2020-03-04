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Ректора вуза арестовали по подозрению во взяточничестве
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Следствие считает, что руководитель воронежского опорного вуза коррупционер.
Ленинский районный суд Воронежа арестовал ректора Воронежского государственного технического университета Сергея Колодяжного, подозреваемого в получении взятки, пишет ТАСС. Ранее Колодяжного и четырех проректоров вуза задержали по подозрению во взяточничестве и мошенничестве. В среду в суде Колодяжный свою вину не признал, а также сложил с себя полномочия главы вуза.
Сергея Колодяжного заподозрили во взятках и финансовых махинациях, по итогам которых он мог получить 72 млн рублей. Как ходатайствовали сотрудники СКР, глава технического университета пробудет в СИЗО до 28 апреля. Уголовное дело возбудили 28 февраля по заявлению сотрудницы опорного университета, которая, по версии следствия, с 2015 года отдала ректору Сергею Колодяжному в общей сложности 2 млн рублей. За это доценту якобы обещали ежемесячные и ежегодные премии, а также повышение и покровительство, сообщают «Вести Воронеж». Как рассказал в суде замруководителя второго отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СК России Зорро Полатов, сообщил и о возможном получении ректором 70 млн рублей через начисления премий 14 сотрудникам. Это легло в основу второго дела о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), но Зорро Полатов ходатайствовал об аресте именно по делу о получении взяток (ч.6 ст. 290 УК РФ).
Сергею Колодяжному 41 год, дает справку «Коммерсант». В 2000-м окончил Воронежскую государственную архитектурно-строительную академию (позже получила статус университета, ВГАСУ) по квалификации «инженер-строитель». Карьеру начинал в 2001-м в том же вузе с должности заведующего лабораторией. В 2002 году стал инженером первой категории, в 2003-м — доцентом кафедры отопления и вентиляции. В 2006 году стал деканом факультета инженерных систем и сооружений, в 2007 году возглавил кафедру пожарной безопасности. С 2012-го по 2014-й работал проректором по учебно-воспитательной работе, после стал ректором ВГАСУ. В 2015 году избрался от «Единой России» в воронежскую облдуму. В марте 2016 года возглавил ВГТУ, руководил объединением ВГТУ и ВГАСУ для получения статуса опорного технического университета.
Сергея Колодяжного заподозрили во взятках и финансовых махинациях, по итогам которых он мог получить 72 млн рублей. Как ходатайствовали сотрудники СКР, глава технического университета пробудет в СИЗО до 28 апреля. Уголовное дело возбудили 28 февраля по заявлению сотрудницы опорного университета, которая, по версии следствия, с 2015 года отдала ректору Сергею Колодяжному в общей сложности 2 млн рублей. За это доценту якобы обещали ежемесячные и ежегодные премии, а также повышение и покровительство, сообщают «Вести Воронеж». Как рассказал в суде замруководителя второго отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СК России Зорро Полатов, сообщил и о возможном получении ректором 70 млн рублей через начисления премий 14 сотрудникам. Это легло в основу второго дела о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), но Зорро Полатов ходатайствовал об аресте именно по делу о получении взяток (ч.6 ст. 290 УК РФ).
Сергею Колодяжному 41 год, дает справку «Коммерсант». В 2000-м окончил Воронежскую государственную архитектурно-строительную академию (позже получила статус университета, ВГАСУ) по квалификации «инженер-строитель». Карьеру начинал в 2001-м в том же вузе с должности заведующего лабораторией. В 2002 году стал инженером первой категории, в 2003-м — доцентом кафедры отопления и вентиляции. В 2006 году стал деканом факультета инженерных систем и сооружений, в 2007 году возглавил кафедру пожарной безопасности. С 2012-го по 2014-й работал проректором по учебно-воспитательной работе, после стал ректором ВГАСУ. В 2015 году избрался от «Единой России» в воронежскую облдуму. В марте 2016 года возглавил ВГТУ, руководил объединением ВГТУ и ВГАСУ для получения статуса опорного технического университета.
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