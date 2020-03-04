В России
сегодня, 15:14
Из России запретили вывозить медицинские маски
Так государство решило из-за спекулянтов.
Правительство запретило на период до 1 июня вывозить из России некоторые виды медицинских изделий и средств личной защиты. Такое постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Решение принято в том числе в "целях обеспечения охраны жизни и здоровья людей", говорится в документе. В том числе — медицинские маски, сообщает «Интерфакс». Временный запрет введен, чтобы не допустить в стране дефицита этих средств защиты и расходных материалов на фоне вспышки коронавируса.
Временный запрет на вывоз медицинских масок и других медицинских изделий направлен на борьбу со спекулянтами, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, передает ТАСС. Мантуров добавил, что ограничений для аптечного сегмента по продаже внутри страны нет. Министр подчеркнул, что решение о запрете вывоза было принято правительством своевременно, исходя из того, что "сейчас сложилась нездоровая ситуация, связанная с тем, что в аптеках скупаются спекулянтами медицинские изделия, в частности, маски, которые затем вывозятся за рубеж".
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Жертвами болезни в Китае стал уже 2981 человек, почти 50 тысяч пациентов выздоровели. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 72 странах. Число зараженных превысило 10 тысяч, скончались более 160 человек, уточняют РИА Новости.
Временный запрет на вывоз медицинских масок и других медицинских изделий направлен на борьбу со спекулянтами, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, передает ТАСС. Мантуров добавил, что ограничений для аптечного сегмента по продаже внутри страны нет. Министр подчеркнул, что решение о запрете вывоза было принято правительством своевременно, исходя из того, что "сейчас сложилась нездоровая ситуация, связанная с тем, что в аптеках скупаются спекулянтами медицинские изделия, в частности, маски, которые затем вывозятся за рубеж".
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Жертвами болезни в Китае стал уже 2981 человек, почти 50 тысяч пациентов выздоровели. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 72 странах. Число зараженных превысило 10 тысяч, скончались более 160 человек, уточняют РИА Новости.