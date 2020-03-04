В России
24 минуты назад
Кремль рассказал о «государствообразующем народе»
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Этот термин предлагают включить в Конституцию РФ.
Введение в Конституцию понятия «государствообразующий народ» не создает предпосылок для конфликта, заявил Дмитрий Песков. Ранее муфтий Татарстана говорил, что не видит в этой поправке «положительных перспектив», пишет РБК. Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин уточнил, что русские являются титульной нацией и самым многочисленным народом, но в России проживают и многие другие коренные народы.
Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что в Конституции предлагается гарантировать права коренных малочисленных народов, культурную самобытность всех народов и этнических общностей РФ, а также оказывать поддержку соотечественникам за рубежом, пишет ТАСС.
- Если посмотреть предложения, изложенные в новой редакции статьи 69, там как раз предлагается гарантировать право коренных малочисленных народов и культурную самобытность всех народов и этнических общностей России, - отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос, для чего в целом в Конституцию предлагается внести новые понятия, включая "государствообразующий народ", Песков отметил: "Сейчас начнется разъяснительная кампания, будет много обсуждений на этот счет, и вы получите ответы на свои вопросы".
Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что в Конституции предлагается гарантировать права коренных малочисленных народов, культурную самобытность всех народов и этнических общностей РФ, а также оказывать поддержку соотечественникам за рубежом, пишет ТАСС.
- Если посмотреть предложения, изложенные в новой редакции статьи 69, там как раз предлагается гарантировать право коренных малочисленных народов и культурную самобытность всех народов и этнических общностей России, - отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос, для чего в целом в Конституцию предлагается внести новые понятия, включая "государствообразующий народ", Песков отметил: "Сейчас начнется разъяснительная кампания, будет много обсуждений на этот счет, и вы получите ответы на свои вопросы".
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