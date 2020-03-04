В России

24 минуты назад

Кремль рассказал о «государствообразующем народе»

212
#Конституция
Кремль рассказал о «государствообразующем народе»

Этот термин предлагают включить в Конституцию РФ.

Введение в Конституцию понятия «государствообразующий народ» не создает предпосылок для конфликта, заявил Дмитрий Песков. Ранее муфтий Татарстана говорил, что не видит в этой поправке «положительных перспектив», пишет РБК. Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин уточнил, что русские являются титульной нацией и самым многочисленным народом, но в России проживают и многие другие коренные народы.

Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что в Конституции предлагается гарантировать права коренных малочисленных народов, культурную самобытность всех народов и этнических общностей РФ, а также оказывать поддержку соотечественникам за рубежом, пишет ТАСС.

- Если посмотреть предложения, изложенные в новой редакции статьи 69, там как раз предлагается гарантировать право коренных малочисленных народов и культурную самобытность всех народов и этнических общностей России, - отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос, для чего в целом в Конституцию предлагается внести новые понятия, включая "государствообразующий народ", Песков отметил: "Сейчас начнется разъяснительная кампания, будет много обсуждений на этот счет, и вы получите ответы на свои вопросы".
212
#Конституция

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Из России запретили вывозить медицинские маски
#коронавирус #спекуляция
Из России запретили вывозить медицинские маски

2 минуты назад

В России
Воспитанники детского сада отравились крысиным ядом
#крысиный яд #отравление
Воспитанники детского сада отравились крысиным ядом

32 минуты назад

В России
Путин оценил реальные доходы россиян
#нефть #доход #экономика
Путин оценил реальные доходы россиян

52 минуты назад

В России
У тысяч россиян украли бонусы со скидочных карт
#скидочные карты
У тысяч россиян украли бонусы со скидочных карт

вчера, 17:18

В России
Эксперты предсказали увеличение срока активности клещей
#клещи
1
Эксперты предсказали увеличение срока активности клещей

вчера, 17:16

В России
Суд приговорил к девяти годам убийцу девушки-блогера
1
Суд приговорил к девяти годам убийцу девушки-блогера

вчера, 13:23

В России