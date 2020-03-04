В России

31 минуту назад

Воспитанники детского сада отравились крысиным ядом

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#крысиный яд #отравление
Воспитанники детского сада отравились крысиным ядом

Отраву дети нашли на полке.

Пятеро воспитанников детского сада Воскресенска Московской области 3 марта госпитализированы в городскую больницу из-за отравления крысиным ядом, сообщает СУ СК по Московской области. Было организовано проведение доследственной проверки.

По предварительным данным следствия, один из детей, находясь в детском саду, взял с полки химическое вещество для уничтожения грызунов, после чего раздал его другим воспитанникам, которые его съели. Дети были незамедлительно госпитализированы в медицинское учреждение, где им проведено промывание желудка. Сейчас их жизни их здоровью ничего не угрожает, дети находятся на амбулаторном лечении.

Причины инцидента устанавливаются. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
118
#крысиный яд #отравление

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