Воспитанники детского сада отравились крысиным ядом

Отраву дети нашли на полке.

Пятеро воспитанников детского сада Воскресенска Московской области 3 марта госпитализированы в городскую больницу из-за отравления крысиным ядом, сообщает СУ СК по Московской области. Было организовано проведение доследственной проверки.



По предварительным данным следствия, один из детей, находясь в детском саду, взял с полки химическое вещество для уничтожения грызунов, после чего раздал его другим воспитанникам, которые его съели. Дети были незамедлительно госпитализированы в медицинское учреждение, где им проведено промывание желудка. Сейчас их жизни их здоровью ничего не угрожает, дети находятся на амбулаторном лечении.



Причины инцидента устанавливаются. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.