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39 минут назад
Египет не считает крушение самолета терактом
Осенью 2015 года в небе над Синайским полуостровом взорвался борт с туристами.
Апелляционный суд Каира не стал рассматривать иски семей россиян, погибших в катастрофе самолета А321 "Когалымавиа" осенью 2015 года в Египте, сочтя личности жертв неустановленными, а крушение - аварией, а не терактом, сообщает газета "Коммерсант". Одновременно суд отклонил претензии к правительству Египта, по халатности членов которого, как считают заявители, террористами был взорван лайнер. Само крушение представители Египта до сих пор считают лишь аварией, а ее расследование продолжается, хотя в СКР и ФСБ России уже говорят о проверке на причастность к преступлению конкретных террористов.
30 семей погибших в катастрофе россиян потребовали через суд компенсации по три миллиона долларов за каждого от "Когалымавиа" и "Ингосстраха". Вторую серию исков подали к Шерифу Исмаилу, который на тот момент занимал должность премьер-министра Египта, а также к главам МВД, министерств финансов и авиации. Они, как считают истцы, допустили пронос террористами бомбы на рейс из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург в результате "халатности или оплошности". Чиновники, по их мнению, должны выплатить совместно три миллиона долларов родным каждого погибшего.
Самолет A321 российской компании "Когалымавиа", летевший из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, потерпел крушение в небе над Синайским полуостровом 31 октября 2015 года. ФСБ признала катастрофу A321 терактом. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа. Все они погибли, напоминает «Интерфакс».
30 семей погибших в катастрофе россиян потребовали через суд компенсации по три миллиона долларов за каждого от "Когалымавиа" и "Ингосстраха". Вторую серию исков подали к Шерифу Исмаилу, который на тот момент занимал должность премьер-министра Египта, а также к главам МВД, министерств финансов и авиации. Они, как считают истцы, допустили пронос террористами бомбы на рейс из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург в результате "халатности или оплошности". Чиновники, по их мнению, должны выплатить совместно три миллиона долларов родным каждого погибшего.
Самолет A321 российской компании "Когалымавиа", летевший из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, потерпел крушение в небе над Синайским полуостровом 31 октября 2015 года. ФСБ признала катастрофу A321 терактом. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа. Все они погибли, напоминает «Интерфакс».