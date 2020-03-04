В мире
46 минут назад
Подростки не по зубам коронавирусу
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Эта возрастная категория реже всего страдает от инфекции.
Меньше всего заражению китайским коронавирусом 2019-nCoV подвержены дети и подростки. Об этом свидетельствуют результаты исследований зарубежных и российских ученых, пишут «Известия». Эксперты изучили более 70 тысяч случаев заболеваемости Covid-19 в период до 11 февраля 2020 года. Так, на возрастные категории от нуля до десяти лет и от десяти до 19 приходится по одному проценту зараженных. По данным китайского центра по контролю и профилактике заболеваний, на долю детей и подростков (до 19 лет) приходится в общей сложности всего 2% от числа заболевших, уточняет РБК.
Российские медики объяснили данную тенденцию особенностями детского иммунитета. С течением лет защитная система организма становится слабее, поэтому людям в возрасте сложнее справляться с инфекцией. Кроме того, традиционно о детской гигиене и здоровье заботятся больше, а детские сады и карантины первыми закрывают на карантин, пишет «Газета». Ученые также напомнили, что группу риска составляют люди старше 60 лет, у которых наблюдаются хронические заболевания.
Ранее сообщалось, что согласно результатам статистического исследования, проведенного китайскими учеными, по состоянию на середину февраля среди 44 700 подтвержденных инфицированных людей более 80 процентов были в возрасте не менее 60 лет, а половина — старше 70 лет. Это соответствует картине в других странах: возраст первых 12 жертв в Италии достигал 80 лет, среди людей 60 лет смертельных случаев не было. Официальный уровень смертности составляет 3,4 процента, напоминает «Лента».
Российские медики объяснили данную тенденцию особенностями детского иммунитета. С течением лет защитная система организма становится слабее, поэтому людям в возрасте сложнее справляться с инфекцией. Кроме того, традиционно о детской гигиене и здоровье заботятся больше, а детские сады и карантины первыми закрывают на карантин, пишет «Газета». Ученые также напомнили, что группу риска составляют люди старше 60 лет, у которых наблюдаются хронические заболевания.
Ранее сообщалось, что согласно результатам статистического исследования, проведенного китайскими учеными, по состоянию на середину февраля среди 44 700 подтвержденных инфицированных людей более 80 процентов были в возрасте не менее 60 лет, а половина — старше 70 лет. Это соответствует картине в других странах: возраст первых 12 жертв в Италии достигал 80 лет, среди людей 60 лет смертельных случаев не было. Официальный уровень смертности составляет 3,4 процента, напоминает «Лента».
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