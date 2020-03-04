В России
51 минуту назад
Путин оценил реальные доходы россиян
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Достаток граждан привязан к ценам на нефть.
Стагнация в ситуации с реальными доходами в России прежде всего связана с падением цен на энергоносители. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину». Президент России Владимир Путин заявил, что страна постепенно отходит от нефтезависимости, однако для изменения реальных доходов россиян и показателей цен необходимо время. Президент заявил, что нельзя избавиться от нефтегазовой зависимости «щелчком пальцев».
- Я это прекрасно понимаю, я вообще понимаю, что это одна из ключевых социальных проблем. Мы должны что-то сделать, правительство должно что-то сделать... способов много,— сказал Путин.
Отвечая на вопрос журналиста ТАСС Андрея Ванденко о персональной ответственности чиновников за снижение доходов населения и рост бедности, президент напомнил, что здесь речь может идти и о факторах, которые не зависят от властей страны.
- Я это прекрасно понимаю, я вообще понимаю, что это одна из ключевых социальных проблем. Мы должны что-то сделать, правительство должно что-то сделать... способов много,— сказал Путин.
Отвечая на вопрос журналиста ТАСС Андрея Ванденко о персональной ответственности чиновников за снижение доходов населения и рост бедности, президент напомнил, что здесь речь может идти и о факторах, которые не зависят от властей страны.
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