Культура

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Успехи липецких саксофонистов отметил Даниил Крамер

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#музыка
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Успехи липецких саксофонистов отметил Даниил Крамер

Липчане отличились на международном конкурсе.

Липецкий детский ансамбль саксофонистов детской академии искусств при колледже искусств имени К. Игумнова стал лауреатом 1-й степени 14-го международного конкурса эстрадной, джазовой и классической музыки «Хрустальная лира» в номинации «Инструментальный ансамбль».

Успехи липчан отметил народный артист России Даниил Крамер – знаменитый джазовый пианист в пятый раз возглавляет жюри конкурса. А вообще этот конкурс проводится уже в четырнадцатый раз. В этом году «Хрустальная лира» объединила 150 участников из разных регионов России, а также гостей из Беларуси.

На конкурсе липчане исполнили произведение «American patrol» F. Meacham. В составе липецкого ансамбля – Алёна Луценко, Сергей Будюкин, Максим Коротков, Елизавета Цыбизова и Маргарита Фаустова. Руководят коллективом преподаватели Людмила Реннер и Дмитрий Кокшин – последнему на конкурсе даже пришлось сыграть партию шестой участницы, которая заболела накануне поездки на конкурс. А Людмилу Реннер на «Хрустальной лире» признали лучшим педагогом.
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#музыка
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