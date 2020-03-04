Россельхозбанк открывает для фермеров «зеленый коридор»

РСХБ внедряет предодобренные решения на прежних условиях действующим заемщикам-фермерам для возобновления кредитования. Теперь получить кредит на пополнение оборотных средств или проведение сезонных работ можно будет без дополнительных требований. «Зеленый коридор» для фермеров, у которых с Банком есть действующий кредитный договор, исполняемый без нарушений, начнет работать в Россельхозбанке с 1 марта 2020 года. Заемщики смогут оформить займ на аналогичную сумму без повторной подачи пакета документов.

«Цель РСХБ — стать банком первого выбора для МФХ с удобными сервисами для жизни каждого фермера. У нас разработана и введена в действие программа поддержки фермерства и продвижения фермерской продукции. Она не просто обеспечит комплексное обслуживание аграриев без лишних административных барьеров, но и предложит им современные цифровые и офлайн-сервисы. Банк также запустит дополнительные каналы продвижения фермерской продукции на локальных, региональных и федеральном рынках. Речь идет в том числе о предоставлении гарантированной полки для продукции фермеров в супермаркетах федеральных розничных сетей», — заявила Первый заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Ирина Жачкина.

Кроме того, РСХБ анонсировал кредит на инвестиционные цели «АПК_Инвест». В рамках продукта можно приобрести технику, транспорт, оборудование, сельскохозяйственных животных по льготной ставке от 5% годовых, а также земли сельхозназначения по ставке от 8,5% годовых. Сумма — до 20 млн руб. по стандартному порядку рассмотрения (срок принятия решения до 10 дней) или до 10 млн руб. по упрощенному порядку, при котором Банк примет решение всего за 4-5 дней. Особенность продукта в том, что РСХБ готов финансировать до 85% от стоимости приобретаемого имущества при наличии собственного участия фермера денежными средствами и до 100% рыночной стоимости при отсутствии необходимой суммы денежного аванса, но при наличии иного залога. Это позволит фермерам получать финансирование новых проектов, даже если все деньги в текущий момент находятся в обороте.

На XXXI съезде АККОР, приуроченном к 30-летию со дня своего основания, Президент Ассоциации Владимир Плотников отметил: «В последние годы Ассоциация наращивает сотрудничество с одним из ключевых партнеров наших фермеров — Россельхозбанком. Запущены и реализуются специальные программы для членов АККОР, в которых участвует все больше фермерских хозяйств. Мы высоко оцениваем оказываемую банком поддержку фермерского уклада и готовность всегда находить решение проблем».

На текущий момент в банке обслуживается более 150 тысяч клиентов среднего и малого агробизнеса. Специально для этого сегмента аграриев РСХБ регулярно расширяет продуктовую линейку и запускает программы поддержки. Так, в рамках программы для фермеров – членов АККОР банк предлагает кредитование на льготных условиях: до 5 млн рублей по ставке 4,5% годовых. Почти 500 хозяйств уже получили поддержку, Банком выдано свыше 1 млрд руб., причем все займы погашаются вовремя. Для кооперативов РСХБ предлагает кредитное решение до 50 млн руб. на срок до 8 лет с возможностью использовать в качестве обеспечения гарантии Корпорации МСП. Начинающие предпринимателей и те, кто только планирует запустить собственное дело, в Россельхозбанке могут воспользоваться кредитным продуктом «Стань фермером», где также действует льготная ставка 5% годовых.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

PR