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27 минут назад

Руководители «Стагдок» обсудили с жителями Липецкого района изменения в работе карьера

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#Стагдок
Руководители «Стагдок» обсудили с жителями Липецкого района изменения в работе карьера

Генеральный директор компании «Стагдок» Александр Зименков и руководитель дивизиона «Руда» (куда входит «Стагдок») Группы НЛМК Сергей Напольских встретились с жителями сел Введенского сельского совета, которые расположены рядом с карьером предприятия.  

На очередной встрече жителям рассказали об изменениях при проведении взрывных работ, планах по рекультивации карьера после отработки и других проектах. 

«В феврале компания «Стагдок» внесла ряд изменений в процесс добычи для снижения шумового воздействия взрывных работ. В частности, время взрывных работ перенесли с 14:00 на 11:00. Также предприятие снизило мощность и продолжительность подачи обязательных сигналов безопасности - сирен, отказалось от использования детонирующего шнура, который в основном был источником шума при проведении взрывных работ, и внедрило альтернативные неэлектрические системы инициирования взрывов со значительно более низким шумом.

«Стагдок» заключил договор с Федеральным бюджетным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» для проведения замеров уровня звукового давления на границе жилой застройки. Первые результаты измерений 25 февраля 2020 года у дома №9 на улице Весенней села Введенка и 28 февраля 2020 года у дома № 1 на улице Ясная села Введенка подтвердили эффективность принятых компанией мер –  зафиксированный уровень шума ниже допустимого по нормативу для дневного времени», - сообщает пресс-служба НЛМК.  

- Компания будет продолжать работу по улучшению экологических показателей производственной деятельности и снижению воздействия на окружающую среду, - добавили в пресс-службе.  
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#Стагдок

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