В Липецке оценивают и распродают долгострои

Чиновники выставили на торги незавершенные здания на городских окраинах. Ранее строения отсудили у нерасторопных бизнесменов. У застройщиков вышли сроки по вводу зданий в эксплуатацию. Все долгострои суд передал области. Часть долгостроев еще придется оценить.





В начале марта с молотка намерены решить судьбу двух долгостроев на окраинах. Первый расположен на пересечении объездной трассы и Ангарской улицы. Будущий склад стоит на участке в 4 000 квадратных метров. Склад готов только на 76%, его оценили в 3 млн рублей. Аналогичный долгострой — в районе дома №203 на улице Баумана. Там строили магазин, но он вырос только на 17% от запланированного объема. Его начальная цена — 5,1 млн рублей.



В конце месяца должны состояться торги насчет долгостроя-автомойки. Строение, готовое почти на 50%, находится в 34 микрорайоне на улице Кривенкова. Долгострой расположен на участке земли в 2,1 тысячи квадратных метров. В «пакете» с автомойкой был проект по созданию автосервиса и открытой парковки. Стартовая цена лота — 8,4 млн рублей.



Еще один объект незавершенного строительства находится на Юношеской, 83а. Долгострой расположен на земельном участке площадью 6 073 кв.м. Там хотели построить склад-базу материально-технического оснащения, но успели возвести его только на 11%. Его товарищ по несчастью расположен на Московской, 171. Там в долгострой превратилась станция технического обслуживания автомобилей. Ее успели построить только на 7%. Каждый лот оценен примерно в 500 000 рублей.



Вместе с этим к выходу на торги готовят два знаменитых липецких долгостроя. Управление имущественных и земельных отношений уже объявило о поиске экспертов по оценке рыночной стоимости недвижимости. Чиновникам нужно узнать цену недостроенного на улице Неделина гостиничного комплекса и стоимость долгостроя в парке Победы. Эксперты должны озвучить данные к маю 2020 года. После этого управление сможет выставить долгострои на торги.



Напомним, строительство многофункционального административно-гостиничного комплекса с подземной автостоянкой на улице Неделина было начато в 2009 году. Липецкая девелоперская компания намеревалась





Управление имущественных и земельных отношений Липецкой области объявило серию торгов на долгострои, находящиеся в региональном центре. С молотка намерены пустить заброшенные строения разной степени готовности. Всех их чиновники забрали у нерасторопных бизнесменов в собственность области через суд. Теперь площадкам ищут новых инвесторов.В начале марта с молотка намерены решить судьбу двух долгостроев на окраинах. Первый расположен на пересечении объездной трассы и Ангарской улицы. Будущий склад стоит на участке в 4 000 квадратных метров. Склад готов только на 76%, его оценили в 3 млн рублей. Аналогичный долгострой — в районе дома №203 на улице Баумана. Там строили магазин, но он вырос только на 17% от запланированного объема. Его начальная цена — 5,1 млн рублей.В конце месяца должны состояться торги насчет долгостроя-автомойки. Строение, готовое почти на 50%, находится в 34 микрорайоне на улице Кривенкова. Долгострой расположен на участке земли в 2,1 тысячи квадратных метров. В «пакете» с автомойкой был проект по созданию автосервиса и открытой парковки. Стартовая цена лота — 8,4 млн рублей.Еще один объект незавершенного строительства находится на Юношеской, 83а. Долгострой расположен на земельном участке площадью 6 073 кв.м. Там хотели построить склад-базу материально-технического оснащения, но успели возвести его только на 11%. Его товарищ по несчастью расположен на Московской, 171. Там в долгострой превратилась станция технического обслуживания автомобилей. Ее успели построить только на 7%. Каждый лот оценен примерно в 500 000 рублей.Вместе с этим к выходу на торги готовят два знаменитых липецких долгостроя. Управление имущественных и земельных отношений уже объявило о поиске экспертов по оценке рыночной стоимости недвижимости. Чиновникам нужно узнать цену недостроенного на улице Неделина гостиничного комплекса и стоимость долгостроя в парке Победы. Эксперты должны озвучить данные к маю 2020 года. После этого управление сможет выставить долгострои на торги.Напомним, строительство многофункционального административно-гостиничного комплекса с подземной автостоянкой на улице Неделина было начато в 2009 году. Липецкая девелоперская компания намеревалась разместить здесь гостиницу. В итоге «коробка» была возведена, но само строительство остановлено, а позже признан был банкротом и заказчик. В итоге - здание уже десять лет торчит в центре Липецке одинокой недостроенной свечой. В июле 2014 года стало известно, что высотку приобрели представители московского бизнеса, которые обязались достроить здание в короткий срок. Но за пять лет подвижек в строительстве так и не произошло. Гостиница готова только на 55%, ее кадастровая стоимость составляет около 2,5 млн рублей. Прошлым летом Арбитражный суд Липецкой области передал долгострой региональной администрации. Возведение развлекательного комплекса в парке Победы началось еще в 2005 году, но спустя пару лет грянул экономический кризис. Первый владелец не смог продолжить сооружение здания, хотя в строении были уже установлены окна, система отопления, проведена проводка. Долгие годы долгострой доставляет головную боль администрации парка Победы. Недострой стал прибежищем бомжей и наркоманов. Те, чтобы не замерзнуть, разжигали костры. Все, что можно было украсть и продать, исчезло, а хулиганы перебили стекла. В заборе вокруг здания множество прорех, что делает комплекс доступным для всех, в том числе детей.