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Видео о подруге суд оценил в 80 часов общественных работ и 70 тысяч рублей

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#клевета
Видео о подруге суд оценил в 80 часов общественных работ и 70 тысяч рублей

В Задонском районе суд признал местную жительницу виновной в клевете. Подсудимая опорочила свою приятельницу на видео, которое она записала и распространила в социальной сети «Вконтакте».

Прошлой зимой подсудимой начал писать неизвестный мужчина. Мать двоих детей, посчитала, что ее виртуальный собеседник преследует преступные цели и может быть педофилом.  

Женщина начала выяснять, как собеседник узнал о ней, и пришла к выводу, что контактами поделилась ее приятельница. Решив наказать свою подругу, женщина в январе 2019 года записала и выложила в соцсеть порочащее приятельницу видео. В ролике подсудимая обвиняла знакомую в пособничестве педофилам. Якобы она уже четыре года «поставляет» жертв преступникам.

Видео дошло до подруги подсудимой, она обратилась в полицию с заявлением о клевете. В ходе расследования опасения подсудимой о том, что ее виртуальный приятель — педофил, не подтвердились. 

Суд признал женщину-автора видео виновной в клевете. Матери двоих детей назначены 80 часов общественных работ, кроме того женщину обязали выплатить оболганной приятельнице 8 000 рублей компенсации морального вреда, 9 100 рублей возмещения материального ущерба и 53 000 рублей компенсации судебных расходов.
2 872
#клевета

Комментарии (2)

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Перри Мейсон

7 минут назад
Сенсей, в советском союзе такого не было!
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Сенсей

41 минуту назад
Фантастическая выплата по судебным расходам.
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