Общество

37 минут назад

6% липчан имеют претензии к компаниям автострахования

1 192
#страховка #автомобиль #исследование #опрос
6% липчан имеют претензии к компаниям автострахования

Финансовый университет при правительстве РФ провел оценил конфликтность отношений между страховщиками и населением в городах с числом жителей более 250 000 человек. Липчане оказалась неконфликтными автомобилистами.

В основу исследования легли данные социологических опросов, проведенных осенью 2019 и в начале 2020 года. Аналитики спрашивали городских жителей о том, были ли за последние пару лет случаи, когда у них были повод и желание подать жалобу или подать в суд на страховую компанию, случалось ли подобное у друзей и знакомых. Исследование показало, что доля страхователей, у которых были за последнее время повод и желание подать в суд на страховщиков, относительно невелико. О наличии причин для подачи в суд на страховую компанию заявили 6% участников исследования. И еще 9% знают о таких случаях от друзей и знакомых.

Липчане оказались самыми неконфликтными. О своем желании подать в суд на автостраховую компанию или просто пожаловаться на нее заявили только 6% респондентов из Липецка. В Воронеже, Белгороде и Тамбове претензии к страховщикам имеют по 8% опрошенных, в Курске — 7% респондентов.

Доля недовольных качеством работы страховщиков снижается – год назад число тех, кто имел повод и желание подать в суд на страховщика было выше на 23%, отмечают аналитики. При этом сегодня, как показало исследование, более 30% автовладельцев знают о случаях подстроенных, сфальсифицированных ДТП, при которых их организаторы обманным путем получали выплаты по автострахованию. Ситуация здесь имеет тенденцию к ухудшению: согласно данным исследований, за последний год число тех, кто осведомлен о махинациях при получении выплат, выросло на 40%, что говорит о росте выплат страховщиков по сфальсифицированным страховым случаям.
1 192
#страховка #автомобиль #исследование #опрос

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Викторм

5 минут назад
Серьёзно? Только 6%?! Что за бредятина?! На этих автожуликах клейма негде ставить.
ответить

Еще в рубрике

Чего хотят женщины: липецкие женщины об идеальном празднике, подарках и рецептах женского счастья
#8 марта
Чего хотят женщины: липецкие женщины об идеальном празднике, подарках и рецептах женского счастья

15 минут назад

Общество
Кредитные долги липчан выросли почти на 20%
#кредит #банк #исследование
6
Кредитные долги липчан выросли почти на 20%

сегодня, 09:34

Общество
Игорь Артамонов пообедал в школьной столовой. Ему понравилось
#школьное питание
185
Игорь Артамонов пообедал в школьной столовой. Ему понравилось

вчера, 17:49

Общество
В полномочия заместителей главы города внесены изменения
#администрация Липецка
10
В полномочия заместителей главы города внесены изменения

вчера, 17:28

Общество
Липчан приглашают обсудить предстоящее благоустройство парка Победы
#общественное обсуждение #парк Победы
101
Липчан приглашают обсудить предстоящее благоустройство парка Победы

вчера, 17:10

Общество
В Липецке для пограничников установят памятник
#пограничники
51
В Липецке для пограничников установят памятник

вчера, 16:37

Общество