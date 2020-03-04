37 минут назад
6% липчан имеют претензии к компаниям автострахования
Финансовый университет при правительстве РФ провел оценил конфликтность отношений между страховщиками и населением в городах с числом жителей более 250 000 человек. Липчане оказалась неконфликтными автомобилистами.
Липчане оказались самыми неконфликтными. О своем желании подать в суд на автостраховую компанию или просто пожаловаться на нее заявили только 6% респондентов из Липецка. В Воронеже, Белгороде и Тамбове претензии к страховщикам имеют по 8% опрошенных, в Курске — 7% респондентов.
Доля недовольных качеством работы страховщиков снижается – год назад число тех, кто имел повод и желание подать в суд на страховщика было выше на 23%, отмечают аналитики. При этом сегодня, как показало исследование, более 30% автовладельцев знают о случаях подстроенных, сфальсифицированных ДТП, при которых их организаторы обманным путем получали выплаты по автострахованию. Ситуация здесь имеет тенденцию к ухудшению: согласно данным исследований, за последний год число тех, кто осведомлен о махинациях при получении выплат, выросло на 40%, что говорит о росте выплат страховщиков по сфальсифицированным страховым случаям.
Викторм