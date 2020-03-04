Происшествия

50 минут назад

На улице Первомайской в многоквартирном доме возник пожар

371
#пожар #МЧС
На улице Первомайской в многоквартирном доме возник пожар

Несколько пожарных расчетов приехали тушить возгорание в элитном доме в центре Липецка.

Сегодня в Липецке в доме №3 на улице Первомайской возник пожар. На место выехали несколько пожарных расчетов 6 ПЧ.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, в квартире загорелась стиральная машина. Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание. Происшествие обошлось без пострадавших.
371
#пожар #МЧС

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