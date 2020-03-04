Общество

сегодня, 09:34

Кредитные долги липчан выросли почти на 20%

6 435
#кредит #банк #исследование
Кредитные долги липчан выросли почти на 20%

При этом жители региона стали реже доводить ситуацию до просрочки платежей.

Эксперты РИА Рейтинг провели исследование платежной дисциплины среди жителей регионов России. Аналитики подготовили рейтинг российских регионов по доле просроченной задолженности населения по рублевым банковским кредитам по итогам 2019 года на основе данных Центробанка РФ.

Липецкая область оказалась на 51 месте рейтинга. Эксперты подсчитали, что доля просроченных кредитов липчан на начало 2020 составила 4,19%. Это на 0,9% меньше, чем в прошлом году. При этом прирост задолженности по кредитам составил 19,5%. Это означает, что липчане в 2019 году стали брать кредиты больше и чаще, но отдавать свои долги охотнее. Средняя задолженность по кредитам на каждого экономически активного жителя Липецкой области составила 176 000 рублей.

Среди регионов Центрального Черноземья Липецкая область — регион с самой низкой платежной дисциплиной. Так, Курская область оказалась на 43 строке рейтинга, Тамбовская заняла 43 позицию, Белгородская — 46 строчку, а Воронежская — 48.

Лидерами по платежной дисциплине по банковским кредитам стали Севастополь, Ненецкий автономный округ, Республика Крым, Чукотский автономный округ и Ямало-Ненецкий автономный округ. «Объяснение лидерства двух крымских регионов достаточно простое. В Республике Крым и Севастополе российские банки стали выдавать кредиты совсем недавно, поэтому ряд заемщиков еще фактически не успел сформировать просроченную задолженность, а высокие темпы роста кредитования размывают просрочку», отмечают эксперты.
6 435
#кредит #банк #исследование

Комментарии (6)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Петя

25 минут назад
" Брать кредит- значит работать на банк"( Генри Форд)
ответить

Епте

30 минут назад
Кредиты платят только трусы
ответить

данковчанин

36 минут назад
Пришло смс сообщение о предложении кредита под 15,9%. ..это же грабеж, ставка рефинансирования 6%, деньги банк берет у населения максимум под 4-5%....считайте. ...так что пока брать кредиты нельзя. Процент должен быть максимум 9-10%. Думайте...
ответить

Перри Мейсон

39 минут назад
Звериный оскал капитализма...
ответить

Пенсионер

42 минуты назад
Сюда и был направлен с Сбербанка Артамонов чтобы всё население загнать в кредиты ( долговую Кабалу ). Так бодрятся с бедностью в место того чтобы повысить зарплаты и пенсии долговая яма .
ответить

Ахламонов

52 минуты назад
Вот и хорошо. Но цель еще не достигнута.
ответить

Еще в рубрике

Чего хотят женщины: липецкие женщины об идеальном празднике, подарках и рецептах женского счастья
#8 марта
Чего хотят женщины: липецкие женщины об идеальном празднике, подарках и рецептах женского счастья

14 минут назад

Общество
6% липчан имеют претензии к компаниям автострахования
#страховка #автомобиль #исследование
1
6% липчан имеют претензии к компаниям автострахования

36 минут назад

Общество
Игорь Артамонов пообедал в школьной столовой. Ему понравилось
#школьное питание
185
Игорь Артамонов пообедал в школьной столовой. Ему понравилось

вчера, 17:49

Общество
В полномочия заместителей главы города внесены изменения
#администрация Липецка
10
В полномочия заместителей главы города внесены изменения

вчера, 17:28

Общество
Липчан приглашают обсудить предстоящее благоустройство парка Победы
#общественное обсуждение #парк Победы
101
Липчан приглашают обсудить предстоящее благоустройство парка Победы

вчера, 17:10

Общество
В Липецке для пограничников установят памятник
#пограничники
51
В Липецке для пограничников установят памятник

вчера, 16:37

Общество