Общество
сегодня, 09:34
Кредитные долги липчан выросли почти на 20%
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При этом жители региона стали реже доводить ситуацию до просрочки платежей.
Эксперты РИА Рейтинг провели исследование платежной дисциплины среди жителей регионов России. Аналитики подготовили рейтинг российских регионов по доле просроченной задолженности населения по рублевым банковским кредитам по итогам 2019 года на основе данных Центробанка РФ.
Липецкая область оказалась на 51 месте рейтинга. Эксперты подсчитали, что доля просроченных кредитов липчан на начало 2020 составила 4,19%. Это на 0,9% меньше, чем в прошлом году. При этом прирост задолженности по кредитам составил 19,5%. Это означает, что липчане в 2019 году стали брать кредиты больше и чаще, но отдавать свои долги охотнее. Средняя задолженность по кредитам на каждого экономически активного жителя Липецкой области составила 176 000 рублей.
Среди регионов Центрального Черноземья Липецкая область — регион с самой низкой платежной дисциплиной. Так, Курская область оказалась на 43 строке рейтинга, Тамбовская заняла 43 позицию, Белгородская — 46 строчку, а Воронежская — 48.
Лидерами по платежной дисциплине по банковским кредитам стали Севастополь, Ненецкий автономный округ, Республика Крым, Чукотский автономный округ и Ямало-Ненецкий автономный округ. «Объяснение лидерства двух крымских регионов достаточно простое. В Республике Крым и Севастополе российские банки стали выдавать кредиты совсем недавно, поэтому ряд заемщиков еще фактически не успел сформировать просроченную задолженность, а высокие темпы роста кредитования размывают просрочку», отмечают эксперты.
Липецкая область оказалась на 51 месте рейтинга. Эксперты подсчитали, что доля просроченных кредитов липчан на начало 2020 составила 4,19%. Это на 0,9% меньше, чем в прошлом году. При этом прирост задолженности по кредитам составил 19,5%. Это означает, что липчане в 2019 году стали брать кредиты больше и чаще, но отдавать свои долги охотнее. Средняя задолженность по кредитам на каждого экономически активного жителя Липецкой области составила 176 000 рублей.
Среди регионов Центрального Черноземья Липецкая область — регион с самой низкой платежной дисциплиной. Так, Курская область оказалась на 43 строке рейтинга, Тамбовская заняла 43 позицию, Белгородская — 46 строчку, а Воронежская — 48.
Лидерами по платежной дисциплине по банковским кредитам стали Севастополь, Ненецкий автономный округ, Республика Крым, Чукотский автономный округ и Ямало-Ненецкий автономный округ. «Объяснение лидерства двух крымских регионов достаточно простое. В Республике Крым и Севастополе российские банки стали выдавать кредиты совсем недавно, поэтому ряд заемщиков еще фактически не успел сформировать просроченную задолженность, а высокие темпы роста кредитования размывают просрочку», отмечают эксперты.
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