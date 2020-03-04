Столкновение на трассе «Дон» было тройным, погиб 64-летний водитель

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области два человека получили травмы, один человек погиб.





Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 3 марта около 20.00 на альтернативном участке трассы «Дон» в Елецком районе грузовик «Фредлайнер» под управлением 29-летнего водителя столкнулся со стоящим большегрузом «Скания». От удара «Фредлайнер» выбросило на полосу встречного движения, где он столкнулся с грузовиком «ГАЗ» под управлением 64-летнего водителя. «ГАЗ» загорелся, его водитель погиб на месте . В результате водитель первого грузовика с травмами госпитализирован, Предварительная версия аварии: выезд на полосу встречного движения.

В Задонске на улице Коммуны произошло столкновение автомобилей «ВАЗ-2112» под управлением 21-летнего водителя и «Мерседес» с 37-летним водителем за рулем. В результате 20-летняя пассажирка «ВАЗа» с травмами госпитализирована. Предварительной причиной столкновения стало нарушение очередности проезда.

3 марта на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1146 нарушений ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 6 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 62.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации был зарегистрирован 671 случай превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили 114 нарушений правил парковки.

Так же было зафиксировано 20 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.