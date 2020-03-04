29 минут назад
Столкновение на трассе «Дон» было тройным, погиб 64-летний водитель
За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области два человека получили травмы, один человек погиб.
В Задонске на улице Коммуны произошло столкновение автомобилей «ВАЗ-2112» под управлением 21-летнего водителя и «Мерседес» с 37-летним водителем за рулем. В результате 20-летняя пассажирка «ВАЗа» с травмами госпитализирована. Предварительной причиной столкновения стало нарушение очередности проезда.
3 марта на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1146 нарушений ПДД.
За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 6 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 62.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации был зарегистрирован 671 случай превышения скорости.
Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили 114 нарушений правил парковки.
Так же было зафиксировано 20 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.
Ротенберг