сегодня, 16:52
В Липецкой области до +12
В ближайшие трое суток Липецкая область окажется на стыке двух баррических систем — циклона с запада и антициклона с востока: аномально теплая погода сохранится, осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 5-9 градусов тепла, что на 12-14 градусов выше нормы.
В Липецке облачно с прояснениями, ночью местами небольшие дождь и мокрый снег, днем без осадков. Температура воздуха ночью - от 0 до 2 градусов тепла, днем она составит от 9 до 11 градусов тепла.
День 4 марта стал самым теплым в Липецке в 2008 году, тогда в городе было +8 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1913 году – 27 градусов мороза.
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