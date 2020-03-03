Культура

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В Липецкой области до +12

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#потепление
В Липецкой области до +12

В ближайшие трое суток Липецкая область окажется на стыке двух баррических систем — циклона с запада и антициклона с востока: аномально теплая погода сохранится, осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 5-9 градусов тепла, что на 12-14 градусов выше нормы.  

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 4 марта в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами небольшие дождь и мокрый снег, днем без осадков. Ветер южный, 5-10 м/сек. Температура ночью от 0 до 5 градусов тепла, днем она составит от 7 до 12 градусов тепла. 

В Липецке облачно с прояснениями, ночью местами небольшие дождь и мокрый снег, днем без осадков. Температура воздуха ночью - от 0 до 2 градусов тепла, днем она составит от 9 до 11 градусов тепла.

День 4 марта стал самым теплым в Липецке в 2008 году, тогда в городе было +8 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1913 году – 27 градусов мороза. 

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#потепление

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