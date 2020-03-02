Спорт

сегодня, 19:11

43-летний борец выиграл чемпионат Липецкой области

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#Греко-римская борьба
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43-летний борец выиграл чемпионат Липецкой области

А скоро в нашем городе пройдут еще более крупные соревнования по греко-римской борьбе.

Во дворце спорта «Звездный» прошли чемпионат и юношеское первенство (до 16 лет) Липецкой области по греко-римской борьбе.

Среди победителей отметим Александра Анучина, представлявшего «Звездный». В весовой категории до 97 кг он выиграл у трёх соперников и в очередной раз поднялся на высшую ступень пьедестала. При этом чемпиону в этом году исполняется 43 года…

Участник нескольких чемпионатов России, победитель первенств страны среди юношей и молодежи Никита Шкарин (СШ №70) боролся в весе до 130 кг и предсказуемо занял первое место.

Чемпионами стали: Демид Парахин (55 кг, «Звездный»), Мухамад Мухабатов (60 кг, «Богатырь»), Александр Сёмочкин (67 кг, «Звездный»), Алексей Ростовцев (77 кг, «Богатырь), Николай Соловьев (82 кг, «Звездный»), Александр Чурсин (87 кг, «Богатырь»).

Турнир у юношей 2005-07 г.р. был особенным. Сильнейшие борцы получали право выступить в первенстве ЦФО, которое впервые за 15 лет пройдет в Липецке. Возможность побороться с сильнейшими спортсменами федерального округа – это бесценно, поэтому конкуренция во внутреннем чемпионате была особенно острой.

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В итоге победителями стали: Валерий Радчук, Данил Малахов, Вачаган Парсилян, Иван Проскурин (все «Звёздный»), Тимур Мамедов, Гор Даниэлян, Николай Зубков («Богатырь»), Александр Бунин, Михаил Шкарин (70-я школа), Симур Воронов (Матырский).

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Первенство ЦФО по греко-римской борьбе среди юношей до 16 лет пройдет во дворце спорта «Молодёжный» с 26 по 29 марта.

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#Греко-римская борьба
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Комментарии (7)

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Гость

8 минут назад
Молодец
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байкеры

19 минут назад
Леха, молодец. Все может, поздравляем
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Родина

37 минут назад
Поздравления!)
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борец напердел в рот сопернику и тот угорел

50 минут назад
наберите в Youtube : Прикол! Борьба))
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Мага

сегодня, 19:34
Братухи- борцухи любят обниматься.
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Игорек 3 в

сегодня, 19:30
еще там дядя зажимает голову другому дяде между ног и тот аж дуреет от таких запахов и сразу сдается
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Игорек 3 в

сегодня, 19:26
мне такая борьба не нравится - там дяди падают на пол, один дядя становится обязательно раком а второй его обнимает сзади и ложится на него и они красные и потные крехтят
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