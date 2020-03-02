В цехе динамной стали НЛМК тушили техногенный пожар

Сегодня в цехе динамной стали Новолипецкого комбината вспыхнул пожар. На его тушение пожарным понадобилось 20 минут, жертв и пострадавших нет.

По данным ГУ МЧС РФ по Липецкой области, в тушении возгорания были задействованы 12 отделений пожарных.



«2 марта в 17.10 при выполнении ремонтных работ в цехе динамной стали НЛМК произошло возгорание на реверсивном стане холодной прокатки, которое было полностью ликвидировано в 17.40. Персонал и оборудование цеха и не пострадали. Инцидент не повлияет на выполнение производственной программы. Причины происшествия будут установлены по результатам расследования», - сообщили в пресс-службе НЛМК.





