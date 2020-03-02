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14 минут назад
Липецкая вечЁрка: уничтоженная иномарка, фестиваль на острове и плата за теплую зиму
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Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в понедельник, 2 марта.
Больше всего комментариев липчане сегодня оставили под новостью про рок-фестиваль на Зеленом острове. Там в День России ждут звезд российского и мирового рока. В первый день, 12 июня, в День России, площадка будет во власти российских групп, во второй день, 13 июня, зрителей порадуют музыканты из Европы и Северной Америки. Успеют ли в мэрии достойно подготовить Зеленый остров к этому событию, ведь сейчас он представляет собой заваленную намытым в прошлом году из русла реки Воронеж илом территорию, на которой к тому же в рамках «экореабилитации реки в черте города Липецка» спилили почти все деревья?
Другой интересный вопрос – пересчет платежей за отопление. Стоимость отопления будет пересмотрена из-за аномально теплой зимы. В регионах уже начали заявлять о пересмотре платы за отопление. А стоит ли ждать уменьшения платежей жителям Липецкой области? Нет. Планы Минстроя по снижению платежей за тепло из-за аномальной зимы обойдут наш регион стороной.
Кстати, март в Липецкой области начинается с аномального потепления. Первая неделя марта в Липецкой области начинается с потепления до +18 градусов — такое значение столбики термометров могут показать уже 5 марта. В Липецке воздух в этот день может прогреться до +15.
Внимание читателей привлекло жуткое ДТП на Лебедянском шоссе. Там у остановки «Станкостроительное предприятие» столкнулись автомобили «БМВ» и «Опель». Сидевшего за рулём «БМВ» 54-летнего мужчину из смятого салона автомобиля извлекли спасатели управления государственной противопожарной службы - они срезали крышу иномарки. 31-летнего водителя «Опеля» уберегли подушки безопасности.
Другой интересный вопрос – пересчет платежей за отопление. Стоимость отопления будет пересмотрена из-за аномально теплой зимы. В регионах уже начали заявлять о пересмотре платы за отопление. А стоит ли ждать уменьшения платежей жителям Липецкой области? Нет. Планы Минстроя по снижению платежей за тепло из-за аномальной зимы обойдут наш регион стороной.
Кстати, март в Липецкой области начинается с аномального потепления. Первая неделя марта в Липецкой области начинается с потепления до +18 градусов — такое значение столбики термометров могут показать уже 5 марта. В Липецке воздух в этот день может прогреться до +15.
Внимание читателей привлекло жуткое ДТП на Лебедянском шоссе. Там у остановки «Станкостроительное предприятие» столкнулись автомобили «БМВ» и «Опель». Сидевшего за рулём «БМВ» 54-летнего мужчину из смятого салона автомобиля извлекли спасатели управления государственной противопожарной службы - они срезали крышу иномарки. 31-летнего водителя «Опеля» уберегли подушки безопасности.
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