Новости в instagram

14 минут назад

Липецкая вечЁрка: уничтоженная иномарка, фестиваль на острове и плата за теплую зиму

179
#вечёрка
Липецкая вечЁрка: уничтоженная иномарка, фестиваль на острове и плата за теплую зиму

Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в понедельник, 2 марта.

Больше всего комментариев липчане сегодня оставили под новостью про рок-фестиваль на Зеленом острове. Там в День России ждут звезд российского и мирового рока. В первый день, 12 июня, в День России, площадка будет во власти российских групп, во второй день, 13 июня, зрителей порадуют музыканты из Европы и Северной Америки. Успеют ли в мэрии достойно подготовить Зеленый остров к этому событию, ведь сейчас он представляет собой заваленную намытым в прошлом году из русла реки Воронеж илом территорию, на которой к тому же в рамках «экореабилитации реки в черте города Липецка» спилили почти все деревья?

Другой интересный вопрос – пересчет платежей за отопление. Стоимость отопления будет пересмотрена из-за аномально теплой зимы. В регионах уже начали заявлять о пересмотре платы за отопление. А стоит ли ждать уменьшения платежей жителям Липецкой области? Нет. Планы Минстроя по снижению платежей за тепло из-за аномальной зимы обойдут наш регион стороной.

Кстати, март в Липецкой области начинается с аномального потепления. Первая неделя марта в Липецкой области начинается с потепления до +18 градусов — такое значение столбики термометров могут показать уже 5 марта. В Липецке воздух в этот день может прогреться до +15.

Внимание читателей привлекло жуткое ДТП на Лебедянском шоссе. Там у остановки «Станкостроительное предприятие» столкнулись автомобили «БМВ» и «Опель». Сидевшего за рулём «БМВ» 54-летнего мужчину из смятого салона автомобиля извлекли спасатели управления государственной противопожарной службы - они срезали крышу иномарки. 31-летнего водителя «Опеля» уберегли подушки безопасности.
179
#вечёрка

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

О подвиге липчанина рассказал актер Сергей Безруков
#память героев #Сергей Безруков #Иван Макаренков
18
О подвиге липчанина рассказал актер Сергей Безруков

сегодня, 14:16

Общество
Март в Липецкой области начинается с аномального потепления
#потепление
14
Март в Липецкой области начинается с аномального потепления

сегодня, 13:30

Погода в Липецке
В Липецке в День России ждут звезд российского и мирового рока
#Зеленый остров #Виктор Дробыш
182
В Липецке в День России ждут звезд российского и мирового рока

сегодня, 09:48

Общество
Провалившихся под лёд детей спасли в Липецкой области
#лёд #спасение
12
Провалившихся под лёд детей спасли в Липецкой области

вчера, 18:47

Происшествия
Липчане выбирают шашлыки и блины с икрой
#блины #шашлык #Масленица
22
Липчане выбирают шашлыки и блины с икрой

вчера, 16:46

Новости в instagram
Пенсионерки с блинами на сковороде рванули на 100 как на 500…
#блинные бега #блин-бега #блинные забеги
76
Пенсионерки с блинами на сковороде рванули на 100 как на 500…

вчера, 13:22

Общество