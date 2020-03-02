Спорт

сегодня, 17:46

В валидольном матче «Липецк» вырвал вторую победу в полуфинале над «Северянкой» (ФОТО)

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#Волейбол #"Липецк"
В валидольном матче «Липецк» вырвал вторую победу в полуфинале над «Северянкой» (ФОТО)

Липчанки проигрывали после двух сетов – 0:2, а затем сильно отставали и на тай-брейке.

ВК «Липецк» оказался на грани поражения во втором матче полуфинальной серии Высшей лиги «А» с череповецкой «Северянкой», но тем не менее, выиграл матч – 3:2. Счёт в серии до трех побед таким образом стал – 2-0.

Градус игры в первых двух партиях зашкаливал, но все-таки гостьи сумели дважды вырвать победы с минимальным преимуществом – 25:23 и на «тянучке» - 28:26.

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«Липецк» больше не мог позволить себе осечки. И, оказавшись «на краю пропасти», сумел выправить ситуацию. Третий сет наши девчата выиграли -25:21, в четвёртый –25:16.

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«Северянка», сэкономив силы в четвёртом сете. Видимо, решила сделать ставку на тай-брейк, и поначалу всё у нее получалось. Смена сторон площадки проходила при счёте – 8:5 в пользу череповецких волейболисток, в затем гостьи вели – 11:8.

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И вновь липчанки «вырулили». Несколько важных очков принесла вышедшая на площадку Владислава Коржова – наши девчата провели мощный отрезок, набрав 7 очков, в то время как соперница разжились лишь одним. Точку в матче поставила всё та же Коржова – 15:12 и 3:2 в матче.

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Сразу пять волейболисток «Липецка» набрали в матче больше десятка очков: Ирина Сазонова – 17, Светлана Дросман – 14, Владислава Коржова – 12, Мария Воногова – 12 и Валерия Горбунова – 11. А лучшей признали связующую Кристину Ягупову.

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- Переломный момент произошёл в третьей партии: мы усилили подачу и наладили приём, который «хромал» в двух первых сетах. К тому же не хотелось проигрывать дома. Мы стремились показать, что Липецк в родных стенах в этом сезоне обыграть очень сложно, - сказала после матча Ягупова.

Теперь липчанкам предстоит выезд в Череповец, где игры пройдут 7 марта и, если понадобится, 8 марта. Впрочем, в Международный женский день вряд ли волейболистки захотят загружать себя работой, поэтому ждем победы «Липецка» в третьем матче и окончания серии. GOROD48 не зря предсказывал победу «Липецка» в трёх матчах!

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В другом полуфинале тульская «Тулица» дважды дома оказалась сильнее нижегородской «Спарты» с одинаковым счётом – 3:0.

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#Волейбол #"Липецк"

Комментарии (3)

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Водитель

4 минуты назад
И ведь такие "валидольные" новости у город 48 постоянно. Безграмотность, невнимательность, и ведь такие работают...
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Дед

сегодня, 17:58
"Россиянка" таки лучше "Северянки"
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Да

сегодня, 17:57
А точно матч валидольный?)))
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