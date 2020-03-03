Сселки останутся без света

Сегодня с с 09:00 до 17:00 в селе Сселки отключат электричество на улицах Набережной, Советской, 1-мая, Учительской, Ленина, Первомайской, Сокольской, Гагарина, Провинциальной, Космонавтов, Листопадной. В это же время в Липецке без света останутся жители улиц Детской, Геологической, Монтажников, Ударников, Металлистов, а также дома № 37б по улице Космонавтов, а с 09:00 до 16:00 — улиц Городовикова и Рябиновой, дома № 2а по улице Лесной и № 8 во 2-м Лесном переулке.



Кроме того, с 10:00 до 17:00 не будет холодной воды в домах №№ 131а и 133 по улице Гагарина в Липецке.



Как пояснили в пресс-службе ЛГЭК, все отключения связаны с проведением ремонтных работ.



