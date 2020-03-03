Общество

сегодня, 07:16

Сселки останутся без света

3 543
#электроснабжение
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Сселки останутся без света
Сегодня с с 09:00 до 17:00 в селе Сселки отключат электричество на улицах Набережной, Советской,  1-мая, Учительской, Ленина, Первомайской, Сокольской, Гагарина, Провинциальной, Космонавтов, Листопадной. В это же время в Липецке без света останутся жители улиц Детской, Геологической, Монтажников, Ударников, Металлистов, а также дома № 37б по улице Космонавтов, а с 09:00 до 16:00 — улиц Городовикова и Рябиновой, дома № 2а по улице Лесной и № 8 во 2-м Лесном переулке. 

Кроме того, с 10:00 до 17:00 не будет холодной воды в домах №№ 131а и 133 по улице Гагарина в Липецке.

Как пояснили в пресс-службе ЛГЭК, все отключения связаны с проведением ремонтных работ. 

3 543
#электроснабжение
1

Комментарии (3)

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Наступила весна! Отключили свет

2 минуты назад
Готовят к сносу это быдло-гетто из воров, барыг и едросочленососов с целью строительства китайской промзоны! Вон один заводик уже работает
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А Что

12 минут назад
По этому поводу думают общ.помощники мэра и губера.
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ххх

19 минут назад
не только Сырскому сидеть без воды и света
ответить

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