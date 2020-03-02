27 минут назад
Липчане реже оформляли ипотеку
В январе банки выдали в Липецкой области 559 ипотечных жилищных рублевых кредитов на 1 миллиард 88 миллионов рублей. Годом раньше липчане оформили в банках 618 ипотечных кредитов на 1 миллиард 53 миллиона рублей. Такие данные представил Центробанк РФ по ипотечному жилищному кредитованию в регионах и в целом по стране.
Больше всего рублевых ипотечных кредитов в январе выдали в Москве (5742), Московской области (4769) и Пермском крае (4525). Реже всего ипотеку оформляли жители Ингушетии (23), Чукотского и Ненецкого автономных округов (по 24 кредита). Самые высокие средневзвешенные ставки оказались в Пермском крае (10,12%), Крыму (9,48%) и Тыве (9,40%), самой выгодной ипотека была в Якутии (6,41%), Приморском крае (6,67%), Бурятии (6,68%).
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12.02.2020 16:50Экономика