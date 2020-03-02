Липчане реже оформляли ипотеку

В январе банки выдали в Липецкой области 559 ипотечных жилищных рублевых кредитов на 1 миллиард 88 миллионов рублей. Годом раньше липчане оформили в банках 618 ипотечных кредитов на 1 миллиард 53 миллиона рублей. Такие данные представил Центробанк РФ по ипотечному жилищному кредитованию в регионах и в целом по стране.

Средневзвешенная ставка по ипотеке в рублях в Липецкой области снизилась в январе нынешнего года до 8,91% - с 9,91% в январе 2019 года. Средний срок ипотечного кредита составил 230,7 месяцев против 213 месяцев год назад. Общий долг по рублевым ипотечным кредитам составил на 1 февраля 39 миллиардов 879 миллионов рублей, в том числе просроченная задолженность — 274 миллиона рублей.



Больше всего рублевых ипотечных кредитов в январе выдали в Москве (5742), Московской области (4769) и Пермском крае (4525). Реже всего ипотеку оформляли жители Ингушетии (23), Чукотского и Ненецкого автономных округов (по 24 кредита). Самые высокие средневзвешенные ставки оказались в Пермском крае (10,12%), Крыму (9,48%) и Тыве (9,40%), самой выгодной ипотека была в Якутии (6,41%), Приморском крае (6,67%), Бурятии (6,68%).



