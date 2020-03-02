Погода в Липецке
27 минут назад
Атлантический циклон принесет в Липецкую область почти майскую погоду
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В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться под влиянием атлантического циклона, возможны небольшие дожди.
Среднесуточные температуры воздуха составят 3-9 градусов тепла, что на 9-14 градусов выше нормы. При том, по прогнозу синоптиков, в ближайшие три стремительно потеплеет и 5 марта днем воздух может прогреться до +18 градусов в целом по области и до +15 градусов — в Липецке.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 3 марта в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшие, местами умеренные дожди. Ветер южный, 9-14 м/сек. Температура ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем составит от 5 до 10 градусов тепла.
В Липецке облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшие дожди. Температура ночью будет около нуля, днем она составит от 5 до 7 градусов тепла.
День 3 марта стал самым теплым в Липецке в 2002 году, тогда в городе было +5 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1994 году – 27 градусов мороза.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 3 марта в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшие, местами умеренные дожди. Ветер южный, 9-14 м/сек. Температура ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем составит от 5 до 10 градусов тепла.
В Липецке облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшие дожди. Температура ночью будет около нуля, днем она составит от 5 до 7 градусов тепла.
День 3 марта стал самым теплым в Липецке в 2002 году, тогда в городе было +5 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1994 году – 27 градусов мороза.
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