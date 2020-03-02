Происшествия
сегодня, 14:49
«Зачем директор УК «Европейская» фотографировал на месте ДТП мой автомобиль?»
Ольга Богданова удивлена заявлениями руководителей управляющей компании об инсценировке нападения на ее машину.
Как уже сообщал GOROD48, 1 марта жительница многоквартирного дома по улице Кривенкова Ольга Богданова обратилась в полицию с заявлением о причинении ей имущественного вреда - неизвестные лица разбили в ее автомобиле фары, стекла, порезали шины. В своем видео она передала привет заместителю директора УК «Европейская» Александру Азарнину, намекая на его причастность к произошедшему. Липчанка считает, что случившееся было актом мести за ее активное участие в смене управляющей компании: 1 марта дом, в котором она живет, перешел из обслуживания УК «Европейская» в УК «Дом наших друзей».
В свою очередь, руководители УК «Европейская» заподозрили автоледи в постановочной пиар-акции. Мол, руководитель юридической фирмы «Центр правового обслуживания» попала в ДТП в январе, и на вчерашних фотоснимках ее автомобиля - те же повреждения, что и после аварии на улицы Балмочных.
- Действительно, в январе случилось ДТП с участием моего автомобиля. В тот день директор УК «Европейская» приехал ко мне на работу по адресу Балмочных, 11 «побеседовать». В этот момент, когда мы с ним разговаривали, сработала сигнализация моего авто. Я вышла с ним на улицу и мы увидели, что фура задела мою машину, сломав внешнее зеркало заднего вида. Фотогафия, которую руководство УК «Европейская» передало GOROD48, как раз с места ДТП. Вот теперь вопрос: зачем директор «Европейской» в тот момент фотографировал на месте ДТП мой автомобиль? - говорит Ольга Богданова.
- В своем видео я не говорила о том что ночью 29 февраля мне сломали зеркало. Я говорила, что моей машине порезали шины, разбили стекла и фару. А зеркало заднего вида до сих пор не отремонтировано из-за того, что у меня старый редкий автомобиль, и для него не так легко быстро найти запчасти. По поводу заявлений о том, что случившееся - месть моих соседей или клиентов, то да, для всех мил не будешь. Но факт в том, что мои соседи по дому после происшествия открыли сбор денежных средств на ремонт автомобиля, собрали деньги и передали мне их, а один из клиентов, занимающийся поставкой запчастей, заказал их для ремонта моей машины бесплатно. И это многое говорит об отношениях ко мне людей, - подытожила юрист.
Ольга Богданова уверена, что полиция установит виновного в том, что случилось ночью 1 марта.
В свою очередь, руководители УК «Европейская» заподозрили автоледи в постановочной пиар-акции. Мол, руководитель юридической фирмы «Центр правового обслуживания» попала в ДТП в январе, и на вчерашних фотоснимках ее автомобиля - те же повреждения, что и после аварии на улицы Балмочных.
- Действительно, в январе случилось ДТП с участием моего автомобиля. В тот день директор УК «Европейская» приехал ко мне на работу по адресу Балмочных, 11 «побеседовать». В этот момент, когда мы с ним разговаривали, сработала сигнализация моего авто. Я вышла с ним на улицу и мы увидели, что фура задела мою машину, сломав внешнее зеркало заднего вида. Фотогафия, которую руководство УК «Европейская» передало GOROD48, как раз с места ДТП. Вот теперь вопрос: зачем директор «Европейской» в тот момент фотографировал на месте ДТП мой автомобиль? - говорит Ольга Богданова.
- В своем видео я не говорила о том что ночью 29 февраля мне сломали зеркало. Я говорила, что моей машине порезали шины, разбили стекла и фару. А зеркало заднего вида до сих пор не отремонтировано из-за того, что у меня старый редкий автомобиль, и для него не так легко быстро найти запчасти. По поводу заявлений о том, что случившееся - месть моих соседей или клиентов, то да, для всех мил не будешь. Но факт в том, что мои соседи по дому после происшествия открыли сбор денежных средств на ремонт автомобиля, собрали деньги и передали мне их, а один из клиентов, занимающийся поставкой запчастей, заказал их для ремонта моей машины бесплатно. И это многое говорит об отношениях ко мне людей, - подытожила юрист.
Ольга Богданова уверена, что полиция установит виновного в том, что случилось ночью 1 марта.
Уймись нечистая
Karasik
Липчанин
Липчанин
Липчанин
Смотря какой дом
Яжемама
утилизация автобомжей с газонов и дворов
Для Липчанка
машину ставят на парковку