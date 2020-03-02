Происшествия

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«Зачем директор УК «Европейская» фотографировал на месте ДТП мой автомобиль?»

18 2215
#ЧП
«Зачем директор УК «Европейская» фотографировал на месте ДТП мой автомобиль?»

Ольга Богданова удивлена заявлениями руководителей управляющей компании об инсценировке нападения на ее машину.

Как уже сообщал GOROD48, 1 марта жительница многоквартирного дома по улице Кривенкова Ольга Богданова обратилась в полицию с заявлением о причинении ей имущественного вреда - неизвестные лица разбили в ее автомобиле фары, стекла, порезали шины. В своем видео она передала привет заместителю директора УК «Европейская» Александру Азарнину, намекая на его причастность к произошедшему. Липчанка считает, что случившееся было актом мести за ее активное участие в смене управляющей компании: 1 марта дом, в котором она живет, перешел из обслуживания УК «Европейская» в УК «Дом наших друзей».

В свою очередь, руководители УК «Европейская» заподозрили автоледи в постановочной пиар-акции. Мол, руководитель юридической фирмы «Центр правового обслуживания» попала в ДТП в январе, и на вчерашних фотоснимках ее автомобиля - те же повреждения, что и после аварии на улицы Балмочных.

- Действительно, в январе случилось ДТП с участием моего автомобиля. В тот день директор УК «Европейская» приехал ко мне на работу по адресу Балмочных, 11 «побеседовать». В этот момент, когда мы с ним разговаривали, сработала сигнализация моего авто. Я вышла с ним на улицу и мы увидели, что фура задела мою машину, сломав внешнее зеркало заднего вида. Фотогафия, которую руководство УК «Европейская» передало GOROD48, как раз с места ДТП. Вот теперь вопрос: зачем директор «Европейской» в тот момент фотографировал на месте ДТП мой автомобиль? - говорит Ольга Богданова.

- В своем видео я не говорила о том что ночью 29 февраля мне сломали зеркало. Я говорила, что моей машине порезали шины, разбили стекла и фару. А зеркало заднего вида до сих пор не отремонтировано из-за того, что у меня старый редкий автомобиль, и для него не так легко быстро найти запчасти. По поводу заявлений о том, что случившееся - месть моих соседей или клиентов, то да, для всех мил не будешь. Но факт в том, что мои соседи по дому после происшествия открыли сбор денежных средств на ремонт автомобиля, собрали деньги и передали мне их, а один из клиентов, занимающийся поставкой запчастей, заказал их для ремонта моей машины бесплатно. И это многое говорит об отношениях ко мне людей, - подытожила юрист.

Ольга Богданова уверена, что полиция установит виновного в том, что случилось ночью 1 марта.
18 2215
#ЧП

Комментарии (18)

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Уймись нечистая

6 минут назад
Подарок ей кто то сделал на 8 Марта. От души в душу
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Karasik

13 минут назад
Извините за спам, но я нарыл способ как дома можно накачать тело и убрать жир! За две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, подкачал руки и спину, а у жены ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, советую всем опробовать, а вычитал о нем здесь ---- https://bit.vodka/miopres
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Липчанин

14 минут назад
Олька радуйся что отделалась только машиной( это наживное) хуже будет если эти упыри здоровьем заберут
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Липчанин

16 минут назад
Ах да забыл , все УК в руках жуликов и пид....ов!!!
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Липчанин

19 минут назад
Слава богу живу в частном доме!!! Ни каких УК, общедомовых, капремонтов, непонятных счетов за отопление, неадекватных соседей, этих детей в деревянных башмачках и самоделкиных с вечными ремонтами, никаких разборок за парковку( типа это мое место ).
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Смотря какой дом

21 минуту назад
липчанка, если тысяч 20 000 кв.жилых , плюс коммерческая площадь. Можно собирать по 500 000 тысяч в месяц или этого мало? Руки кривые у УК , а виновата машина девушки?
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Яжемама

32 минуты назад
УК надо почаще так решительно действовать с Яжебыдло.
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утилизация автобомжей с газонов и дворов

34 минуты назад
УК должна регулярно жечь корыта быдлу.по рейтингу сожженых автохамов УК признается лучьшей в саоем районе.
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Для Липчанка

37 минут назад
вот и сотрудник УК...
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машину ставят на парковку

37 минут назад
в этом гетто всем колеса резать надо .это быдло оккупировало всб проезжую часть и все остановки ОТ
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