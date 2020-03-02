Погода в Липецке

58 минут назад

Март в Липецкой области начинается с аномального потепления

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#потепление
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Март в Липецкой области начинается с аномального потепления

Первая неделя марта в Липецкой области начинается с потепления до +18 градусов — такое значение столбики термометров могут показать уже 5 марта. В Липецке воздух в этот день может прогреться до +15. 

Как рассказали GOROD48 в Липецком областном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, превышение средней температуры начала весны над нормой составит 9-14 градусов. А почти аномальное тепло в регион принесет Атлантический циклон: Липецкая область в ближайшие пять дней будет находиться в передней части циклона с его южными и юго-восточными ветрами — именно они станут «виновниками» стремительного потепления. Самым теплым днем по прогнозу ожидается 5 марта, когда Липецкая область будет в теплом секторе циклона. В области воздух прогреется до +18, в Липецке до +15. Уже 6-7 марта станет чуть прохладнее, однако средняя суточная температура останется выше нормы.

Первые два месяца года уже оказались аномально теплыми. Так, январь стал в Липецкой области самым теплым за 111-летнюю историю метеонаблюдений, одним из самых теплых с 1909 года был и февраль
6 1003
#потепление
1

Комментарии (6)

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Котэ

18 минут назад
Кушать всё равно нечего...
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!!!

21 минуту назад
Снег в июне соберём.
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Света

25 минут назад
Лучше бы жара настала, да ударила бы по мозгам и свалила с ног!
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Ольга

33 минуты назад
Во второй половине марта опять похолодает, ночью будут заморозки....
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весёлый

39 минут назад
В сланцах всю зиму,,какая резина
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Местный житель

43 минуты назад
ГИБДД, можно менять резину на летнюю?
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