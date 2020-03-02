Происшествия
34 минуты назад
Юрист обвинила руководителя «управляшки» в повреждениях своего автомобиля
В УК «Европейская», в свою очередь, подозревают автоледи в автоподставе.
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В минувшие выходные Ольга Богданова, жительница многоквартирного дома по улице Кривенкова, выложила в соцсети видео, в котором она на фоне своего разбитого автомобиля передает привет заместителю директора УК «Европейская» Александру Азарнину, намекая на его причастность к произошедшему:
- Мне очень лестно, что вы думаете обо мне и днем, и ночью, оказываете мне всяческие знаки внимания
По словам Ольги Богдановой, ночью 1 марта сработала автосигнализация. Когда она вышла на улицу, то увидела, что у ее машины разбиты стекла и фары, порезаны шины. Сама пострадавшая считает, что с ее автомобилем расправились, очевидно, те, кто был недоволен ее активностью по смене управляющей компании: с 1 марта дом, в котором она живет, во многом благодаря ее стараниям перешел из обслуживания УК «Европейская» в УК «Дом наших друзей».
- Я это видео видел. И оно неприятно мне только потому, что неприятно моей супруге, у которой могло сложиться мнение, что эта дама мне чем-то интересна, - прокомментировал скандальный ролик заместитель директора УК «Европейская» Александр Азарнин.
По словам Азарнина, Ольга Богданова, работающая в юридической фирме «Центр правового обслуживания», в последние полгода пыталась «вывести его на эмоции» после общего собрания жильцов дома, на котором собирались обсудить благоустройство детской площадки, но с подачи Богдановой заговорили о смене управляющей компании.
- То, что меня фактически обвинили в уничтожении автомобиля, было ожидаемо. Возможно, таким образом гражданка Богданова набивает себе цену в глазах своих соседей по дому, ведь некоторые из них обжаловали в суде протокол общего собрания жильцов по переходу в УК «Дома наших друзей». А суд начнется в марте. Обидно другое: меня, православного человека, обвинили в противоправных действиях в Прощеное воскресенье!
Руководитель УК «Европейская» Игорь Зайцев, в свою очередь, подозревает автоледи в автоподставе. Он предоставил GOROD48 зимнюю еще фотографию последствий ДТП, в которую попала Ольга Богданова, на которой видно висящее на проводах отломанное зеркало заднего вида со стороны водителя.
Точно также, действительно, выглядит это зеркало и на мартовской фотографии, сделанной Ольгой Богдановой.
- ДТП у Богдановой было в январе. Так что, возможно, ее заявления о том, что она стала жертвой мести со стороны нехорошей «управляшки» - просто пиар-ход, - сказал Игорь Зайцев.
- Мне очень лестно, что вы думаете обо мне и днем, и ночью, оказываете мне всяческие знаки внимания
По словам Ольги Богдановой, ночью 1 марта сработала автосигнализация. Когда она вышла на улицу, то увидела, что у ее машины разбиты стекла и фары, порезаны шины. Сама пострадавшая считает, что с ее автомобилем расправились, очевидно, те, кто был недоволен ее активностью по смене управляющей компании: с 1 марта дом, в котором она живет, во многом благодаря ее стараниям перешел из обслуживания УК «Европейская» в УК «Дом наших друзей».
- Я это видео видел. И оно неприятно мне только потому, что неприятно моей супруге, у которой могло сложиться мнение, что эта дама мне чем-то интересна, - прокомментировал скандальный ролик заместитель директора УК «Европейская» Александр Азарнин.
По словам Азарнина, Ольга Богданова, работающая в юридической фирме «Центр правового обслуживания», в последние полгода пыталась «вывести его на эмоции» после общего собрания жильцов дома, на котором собирались обсудить благоустройство детской площадки, но с подачи Богдановой заговорили о смене управляющей компании.
- То, что меня фактически обвинили в уничтожении автомобиля, было ожидаемо. Возможно, таким образом гражданка Богданова набивает себе цену в глазах своих соседей по дому, ведь некоторые из них обжаловали в суде протокол общего собрания жильцов по переходу в УК «Дома наших друзей». А суд начнется в марте. Обидно другое: меня, православного человека, обвинили в противоправных действиях в Прощеное воскресенье!
Руководитель УК «Европейская» Игорь Зайцев, в свою очередь, подозревает автоледи в автоподставе. Он предоставил GOROD48 зимнюю еще фотографию последствий ДТП, в которую попала Ольга Богданова, на которой видно висящее на проводах отломанное зеркало заднего вида со стороны водителя.
Точно также, действительно, выглядит это зеркало и на мартовской фотографии, сделанной Ольгой Богдановой.
- ДТП у Богдановой было в январе. Так что, возможно, ее заявления о том, что она стала жертвой мести со стороны нехорошей «управляшки» - просто пиар-ход, - сказал Игорь Зайцев.
Бюджетник
смех
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