Происшествия

34 минуты назад

Юрист обвинила руководителя «управляшки» в повреждениях своего автомобиля

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#ЧП
Юрист обвинила руководителя «управляшки» в повреждениях своего автомобиля

В УК «Европейская», в свою очередь, подозревают автоледи в автоподставе.

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В минувшие выходные Ольга Богданова, жительница многоквартирного дома по улице Кривенкова, выложила в соцсети видео, в котором она на фоне своего разбитого автомобиля передает привет заместителю директора УК «Европейская» Александру Азарнину, намекая на его причастность к произошедшему:

- Мне очень лестно, что вы думаете обо мне и днем, и ночью, оказываете мне всяческие знаки внимания

По словам Ольги Богдановой, ночью 1 марта сработала автосигнализация. Когда она вышла на улицу, то увидела, что у ее машины разбиты стекла и фары, порезаны шины. Сама пострадавшая считает, что с ее автомобилем расправились, очевидно, те, кто был недоволен ее активностью по смене управляющей компании: с 1 марта дом, в котором она живет, во многом благодаря ее стараниям перешел из обслуживания УК «Европейская» в УК «Дом наших друзей».

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- Я это видео видел. И оно неприятно мне только потому, что неприятно моей супруге, у которой могло сложиться мнение, что эта дама мне чем-то интересна, - прокомментировал скандальный ролик заместитель директора УК «Европейская» Александр Азарнин.

По словам Азарнина, Ольга Богданова, работающая в юридической фирме «Центр правового обслуживания», в последние полгода пыталась «вывести его на эмоции» после общего собрания жильцов дома, на котором собирались обсудить благоустройство детской площадки, но с подачи Богдановой заговорили о смене управляющей компании.

- То, что меня фактически обвинили в уничтожении автомобиля, было ожидаемо. Возможно, таким образом гражданка Богданова набивает себе цену в глазах своих соседей по дому, ведь некоторые из них обжаловали в суде протокол общего собрания жильцов по переходу в УК «Дома наших друзей». А суд начнется в марте. Обидно другое: меня, православного человека, обвинили в противоправных действиях в Прощеное воскресенье!

Руководитель УК «Европейская» Игорь Зайцев, в свою очередь, подозревает автоледи в автоподставе. Он предоставил GOROD48 зимнюю еще фотографию последствий ДТП, в которую попала Ольга Богданова, на которой видно висящее на проводах отломанное зеркало заднего вида со стороны водителя.

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Точно также, действительно, выглядит это зеркало и на мартовской фотографии, сделанной Ольгой Богдановой.

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- ДТП у Богдановой было в январе. Так что, возможно, ее заявления о том, что она стала жертвой мести со стороны нехорошей «управляшки» - просто пиар-ход, - сказал Игорь Зайцев.
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#ЧП

Комментарии (7)

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Бюджетник

1 минуту назад
Очень даже поверю. У нас Кривенкова 13а обслуживает УК РСУ2. Жители пытались отказаться от УК, которая нас не устроила. Активистке нашего дома кинули кирпич в окно и разбили окна.
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смех

6 минут назад
Почитайте про управляшки в Екатеринбурге , эти шалости , раем покажутся .
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Азат

7 минут назад
Как бы то ни было, из баб плохие юристы получаются.
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Клинический Психолог

8 минут назад
Психи от зимней спячки проснулись! Весна всё-таки наступила!!!
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там все бродяги теперь с ИТК2

9 минут назад
Елецкий и Европейский - СИЛА !
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Миротворец

20 минут назад
Весна осень обострение !
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Сухой лёд СО2

20 минут назад
А кто самая крутая инстатёлочка в Липе?
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