62-летнего пенсионера обвиняют в третьем по счету убийстве

26 февраля в селе Липовка Становлянского района произошло убийство: 53-летний местный житель погиб от многочисленных рубленых ран головы. По подозрению в совершении преступления задержан 62-летний дважды судимый за убийства мужчина.

По данным следствия, вечером 26 февраля обвиняемый выпивал у себя дома с 53-летним знакомым. Собутыльники поссорились и хозяин дома убил гостя многочисленными ударами металлическим совком и топором по голове.



Елецким межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области пенсионеру предъявлено обвинение в совершении преступления по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).



- Установлено, что обвиняемый уже имеет две судимости за убийства. Вину в совершении очередного особо тяжкого преступления он признал. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Липецкой области.



Пенсионеру грозит безальтернативное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

