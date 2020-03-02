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62-летнего пенсионера обвиняют в третьем по счету убийстве

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#убийство
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62-летнего пенсионера обвиняют в третьем по счету убийстве

26 февраля в селе Липовка Становлянского района произошло убийство: 53-летний местный житель погиб от многочисленных рубленых ран головы. По подозрению в совершении преступления задержан 62-летний дважды судимый за убийства мужчина.

По данным следствия, вечером 26 февраля обвиняемый выпивал у себя дома с 53-летним знакомым. Собутыльники поссорились и хозяин дома убил гостя многочисленными ударами металлическим совком и топором по голове. 

Елецким межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области пенсионеру предъявлено обвинение в совершении преступления по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

- Установлено, что обвиняемый уже имеет две судимости за убийства. Вину в совершении очередного особо тяжкого преступления он признал. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Липецкой области.

Пенсионеру грозит безальтернативное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
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#убийство
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Комментарии (3)

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Сталин был прав

29 минут назад
это исторический факт
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Косой

30 минут назад
А нафига его ещо 15 лет кормит?
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Серджио Иванетти

47 минут назад
Его после первого срока надо было сжечь. Он троих уже унес, а сейчас опять за госчет будет на зоне отдыхать
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