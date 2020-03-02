8 марта в усадьбе «Скорняково-Архангельское» пройдет душевный вечер с поэтессой Катариной Султановой

Ее стихи читают лучшие актеры нашей страны: Екатерина Гусева, Оксана Фандера, Ирина Гринева, Максим Аверин, Максим Виторган, Юлия Ауг и многие другие.Именно ее стихи выбрал режиссер Тимур Бекмамбетов для первого в России стихотворного трейлера к фильму «Он дракон».8 марта для гостей усадьбы Катарина Султанова будет читать много новых стихов и играть новую музыку, так чувственно и волнующе, что захочется закричать: «Это я, это про меня!». Читать стихи Катарины Султановой – безусловно, удовольствие:…Во мне давно весна:Я громко музыку включаю,Пою и наряжаюсь в цвет,С природой единение отмечая,Спешу на флирт/на поцелуй/на танец/на обед.Забытая мелодия игрыЗвучит во мне опять, и я её встречаю,Как будто не было всех этих мрачных лет.А по тебе..? Я поэтически скучаю!Не лгу? Проверить бы!Испуганно касаюсь сердца,Но тебя там нет..)Но увидеть и услышать, как стихи читает автор – ни с чем не сравнимый подарок ценителям настоящего!8 марта, 17:00 приезжайте услышать сердцем!Информационным компаньоном вечера поэзии в «Скорняково-Архангельское» является коммуникативное агентство «Прайд Медиа», создающее рекламные продукты и кампании с душой.