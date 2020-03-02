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9 минут назад

8 марта в усадьбе «Скорняково-Архангельское» пройдет душевный вечер с поэтессой Катариной Султановой

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8 марта в усадьбе «Скорняково-Архангельское» пройдет душевный вечер с поэтессой Катариной Султановой
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Ее стихи читают лучшие актеры нашей страны: Екатерина Гусева, Оксана Фандера, Ирина Гринева, Максим Аверин, Максим Виторган, Юлия Ауг и многие другие.

Именно ее стихи выбрал режиссер Тимур Бекмамбетов для первого в России стихотворного трейлера к фильму «Он дракон».
8 марта для гостей усадьбы Катарина Султанова будет читать много новых стихов и играть новую музыку, так чувственно и волнующе, что захочется закричать: «Это я, это про меня!». Читать стихи Катарины Султановой – безусловно, удовольствие: 

…Во мне давно весна: 
Я громко музыку включаю,
Пою и наряжаюсь в цвет, 
С природой единение отмечая, 
Спешу на флирт/на поцелуй/на танец/на обед.
Забытая мелодия игры
Звучит во мне опять, и я её встречаю, 
Как будто не было всех этих мрачных лет.
А по тебе..? Я поэтически скучаю!
Не лгу? Проверить бы!
Испуганно касаюсь сердца,
Но тебя там нет..) 

Но увидеть и услышать, как стихи читает автор – ни с чем не сравнимый подарок ценителям настоящего! 
8 марта, 17:00 приезжайте услышать сердцем!

Информационным компаньоном вечера поэзии в «Скорняково-Архангельское» является коммуникативное агентство «Прайд Медиа», создающее рекламные продукты и кампании с душой.

Организатор ООО «На Дону»

Для зрителей старше 12 лет (12+)
8 марта 2020 года 
Начало в 17:00
Подробности о билетах:
на сайте http://usadba-nadonu.ru/
и по телефону +7 (4742) 21 02 37

коммерческий материал

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