Общество
28 минут назад
Липчанам не пересчитают платежи за отопление
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Планы Минстроя по снижению платежей за тепло из-за аномальной зимы обойдут наш регион стороной.
Стоимость отопления будет пересмотрена из-за аномально теплой зимы, сообщает газета «Известия» со ссылкой на Министерство строительства и ЖКХ РФ. В регионах уже начали заявлять о пересмотре платы за отопление. А стоит ли ждать уменьшения платежей жителям Липецкой области?
- Эта инициатива и возможный пересчет размера платежей за отопление не затрагивает наш регион. Причина в том, что липчане платят за снабжение теплом по данным счетчиков во время отопительного сезона. На снижение могут рассчитывать жители регионов, в которых платежи за эту услугу начисляются равномерно в течение всего года, а не по общедомовым счетчикам, - сообщили GOROD48 в администрации Липецкой области.
К примеру, круглый год за отопление платят в Ивановской области. В список на перерасчет попадает и Москва. По данным заммэра столицы по вопросам ЖКХ Петра Бирюкова, в Москве сумма экономии в определенные месяцы может составить 200 рублей. Из-за аномально теплой зимы в столице израсходовано примерно на 20% меньше тепла и газа. Эксперты подсчитали: экономия только по одному дому за год может достигать от 500 000 рублей до 1 млн рублей.
- Эта инициатива и возможный пересчет размера платежей за отопление не затрагивает наш регион. Причина в том, что липчане платят за снабжение теплом по данным счетчиков во время отопительного сезона. На снижение могут рассчитывать жители регионов, в которых платежи за эту услугу начисляются равномерно в течение всего года, а не по общедомовым счетчикам, - сообщили GOROD48 в администрации Липецкой области.
К примеру, круглый год за отопление платят в Ивановской области. В список на перерасчет попадает и Москва. По данным заммэра столицы по вопросам ЖКХ Петра Бирюкова, в Москве сумма экономии в определенные месяцы может составить 200 рублей. Из-за аномально теплой зимы в столице израсходовано примерно на 20% меньше тепла и газа. Эксперты подсчитали: экономия только по одному дому за год может достигать от 500 000 рублей до 1 млн рублей.
12 943
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