Общество

28 минут назад

Липчанам не пересчитают платежи за отопление

12 943
#отопление #перерасчет #топ
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Липчанам не пересчитают платежи за отопление

Планы Минстроя по снижению платежей за тепло из-за аномальной зимы обойдут наш регион стороной.

Стоимость отопления будет пересмотрена из-за аномально теплой зимы, сообщает газета «Известия» со ссылкой на Министерство строительства и ЖКХ РФ. В регионах уже начали заявлять о пересмотре платы за отопление. А стоит ли ждать уменьшения платежей жителям Липецкой области?

- Эта инициатива и возможный пересчет размера платежей за отопление не затрагивает наш регион. Причина в том, что липчане платят за снабжение теплом по данным счетчиков во время отопительного сезона. На снижение могут рассчитывать жители регионов, в которых платежи за эту услугу начисляются равномерно в течение всего года, а не по общедомовым счетчикам, - сообщили GOROD48 в администрации Липецкой области.

К примеру, круглый год за отопление платят в Ивановской области. В список на перерасчет попадает и Москва. По данным заммэра столицы по вопросам ЖКХ Петра Бирюкова, в Москве сумма экономии в определенные месяцы может составить 200 рублей. Из-за аномально теплой зимы в столице израсходовано примерно на 20% меньше тепла и газа. Эксперты подсчитали: экономия только по одному дому за год может достигать от 500 000 рублей до 1 млн рублей.
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#отопление #перерасчет #топ
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Комментарии (12)

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Галина

1 минуту назад
Вот когда руководству области и города нет дела до простого народа.... почему решили, что Липецк не может войти в число городов, где необходимо пересчитать плату за отопление в сезон 2019-2020? Живу в двухэтажках на Интернациональной... тепловых счетчиков нет.. платим по среднему в течение 7 месяцев... за квартиру в 53 кв м выходит 3300-3500 рублей, это почти в два раза выше чем в домах со счетчиками при таком метраже. Это раз. Сегодня прочитала, что в Нижневартовске 1ггкал тепла стоит 1700 рублей, а в Липецке с более мягким климатом - 1980 рублей... И как вам? Так что господа начальники задумайтесь!!!
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Почему

2 минуты назад
я не удивлен?
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все не так братцы

3 минуты назад
На мой запрос . а какую температуру закладывает " Квадра" при расчете так называемого нагрева по отоплению пришел ответ максимально -27 градусов мороза на улице! А теперь делайте выводы липчане, сколько бабла они срубили на теплой зиме. А счетчики имеют всего лишь 40% домов города Липецка. так что не вешайте лапшу на уши просто этим никто не хочет заниматься , даже теплотехник по образованию мэр Уваркина.
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Липецк

4 минуты назад
Квадра!!!Когда же ,ты,нажрешься своей сверхприбыли!!!!!?
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Холоп да и все

7 минут назад
Кто бы сомневался. Сволочи
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Ю

8 минут назад
Квадра и так мало получила
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Нормально

9 минут назад
А если мне всю зиму по нормативу плату начисляли,а не по счётчику,который есть,но по нему почему то не начисляют плату,говорят что дек не передал показания
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Перри Мейсон

11 минут назад
Звериный оскал капитализма
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Мама Стифлера

14 минут назад
А кто-то думал иначе? Квадра поимела сверхприбыль за эту зиму, а вы, липчане ешьте дерьмо полной ложкой
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И

14 минут назад
Ну ясное дело,мы же другое государство,видимо к России никакого отношения не имеем!!!На все найдут отмазку,лишь бы народ ободрать!!!
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