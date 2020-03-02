Общество

41 минуту назад

Празднование Масленицы охраняли 500 полицейских и бойцы Росгвардии

5 450
#охрана правопорядка #Масленица
1
Празднование Масленицы охраняли 500 полицейских и бойцы Росгвардии

Им помогали сотрудники ЧОПов, ДНД и казаки

Более 80 тысяч человек праздновали Масленицу в Липецкой области. Народные гуляния прошли спокойно, без происшествий.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, на территории 61 населенного пункта Липецкой области прошло 83 мероприятия, в охране общественного порядка задействовалось почти 500 полицейских, 130 членов Добровольной Народной Дружины, 16 сотрудников ЧОП,  11 казаков и 15 бойцов ОМОН Росгвардии.

5 450
#охрана правопорядка #Масленица
1

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Мама родная!

2 минуты назад
Скока же бездарей,тунеядцев и паразитов на теле трудового народа!Попробуй,прокорми их всех.
ответить

Еврей

9 минут назад
А поггомы были?
ответить

Ваш

13 минут назад
А ряженые с медальками и значками были?
ответить

Емельян

24 минуты назад
11 казаков вполне бы хватило на шесть парков.
ответить

Перри Мейсон

38 минут назад
Не много.. На любом футбольном матче РПЛ больше
ответить

Еще в рубрике

Липчанам не пересчитают платежи за отопление
#отопление #перерасчет #топ
11
Липчанам не пересчитают платежи за отопление

26 минут назад

Общество
Автобус «Липецк-Грязи» будет отправляться с площади Мира
#автобус #маршрут
3
Автобус «Липецк-Грязи» будет отправляться с площади Мира

сегодня, 10:10

Общество
В Липецке в День России ждут звезд российского и мирового рока
#Зеленый остров #Виктор Дробыш
39
В Липецке в День России ждут звезд российского и мирового рока

сегодня, 09:48

Общество
Данковский лесхоз упраздняют
#реорганизация #лес
7
Данковский лесхоз упраздняют

сегодня, 09:21

Общество
Частный сектор Липецка останется без холодной воды
#водоснабжение
1
Частный сектор Липецка останется без холодной воды

сегодня, 08:30

Общество
Мясо кур не доехало до Липецкой области из Беларуси
#ветеринарный надзор #граница #Беларусь
14
Мясо кур не доехало до Липецкой области из Беларуси

вчера, 21:35

Общество