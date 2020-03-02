Празднование Масленицы охраняли 500 полицейских и бойцы Росгвардии

Им помогали сотрудники ЧОПов, ДНД и казаки

Более 80 тысяч человек праздновали Масленицу в Липецкой области. Народные гуляния прошли спокойно, без происшествий.



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, на территории 61 населенного пункта Липецкой области прошло 83 мероприятия, в охране общественного порядка задействовалось почти 500 полицейских, 130 членов Добровольной Народной Дружины, 16 сотрудников ЧОП, 11 казаков и 15 бойцов ОМОН Росгвардии.



