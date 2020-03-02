Липчанин заплатит штраф за сухой дуб

Мужчина незаконно срубил дерево в лесхозе. Ущерб, причиненный уничтожением сухостойного дуба, оценили почти в 45 000 рублей.

И.о. мирового судьи Лев-Толстовского судебного участка Чаплыгинского района определил наказание для жителя Липецкой области, которого уличили в краже дерева из лесхоза. Мужчина полностью признал свою вину.



Как установил суд, обвиняемый совершил преступление в октября 2019 года. Мужчина украл с территории Лев-Толстовского участкового лесничества дерево. Он спилил сухостойный дуб кубомассой 34,24м3. Ущерб от кражи оценили в 44 186 рублей. Злоумышленника вычислили по остаткам дерева — найденным у него дровам.



Следствие ходатайствовало о прекращении уголовного дела и наказании вора судебным штрафом. Причиной для этого решения стало то, что мужчина не только сознался в преступлении, но и возместил причиненный ущерб: он перечислил на счет лесхоза 44 186 рублей. Теперь по решению суда мужчина еще заплатит штраф в 5 000 рублей.