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Липчанин заплатит штраф за сухой дуб

21 1314
#дерево #штраф
3
Липчанин заплатит штраф за сухой дуб

Мужчина незаконно срубил дерево в лесхозе. Ущерб, причиненный уничтожением сухостойного дуба, оценили почти в 45 000 рублей.

И.о. мирового судьи Лев-Толстовского судебного участка Чаплыгинского района определил наказание для жителя Липецкой области, которого уличили в краже дерева из лесхоза. Мужчина полностью признал свою вину.

Как установил суд, обвиняемый совершил преступление в октября 2019 года. Мужчина украл с территории Лев-Толстовского участкового лесничества дерево. Он спилил сухостойный дуб кубомассой 34,24м3. Ущерб от кражи оценили в 44 186 рублей. Злоумышленника вычислили по остаткам дерева — найденным у него дровам.

Следствие ходатайствовало о прекращении уголовного дела и наказании вора судебным штрафом. Причиной для этого решения стало то, что мужчина не только сознался в преступлении, но и возместил причиненный ущерб: он перечислил на счет лесхоза 44 186 рублей. Теперь по решению суда мужчина еще заплатит штраф в 5 000 рублей.
21 1314
#дерево #штраф
3

Комментарии (21)

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Владимир

4 минуты назад
Зайдите в любой лес и переломаете ноги. Результат деятельности этих лже лесников. Совести нет и ума тоже. Вместо лесов оставили детям бурелом. Менять нужно не Конституцию, менять будем людей.
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Дратуити

12 минут назад
Златая цепь на дубе том... плешивое государство.
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Васек

16 минут назад
Всю страну разворовали и распродали,а с крестьянина за кусок дерьма чуть шкуру не сняли, падлы вонючие !!!
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ПРОХОР

18 минут назад
МРАЗИ КОНЧЕННЫЕ,САМИ СУХИЕ ДЕРЕВЬЯ НЕ УБИРАЮТ,А ЕСЛИ КТО ТО ВЗЯЛ,ТО * ,ЧУТЬ НЕ ДО ПОЖИЗНЕННОГО,ГОРЕТЬ ВАМ ТВАРИ В АДУ,И ЭТИМИ ДРОВАМИ ВАС БУДУТ ЖЕЧЬ ТАМ ЧЕРТИ,А ЛЕСНИКА НАДО БЫЛО ПОВЕСИТЬ НА РЯДОМ СТОЯЩЕМ ДУБЕ !!!
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Местный

19 минут назад
Позорище
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Головач Лена

21 минуту назад
"кубомассой 34,24м3" говно какое-то. речь шла об одном дереве, а мужик получается за 2 фуры оплатил. кто то обманывает, то ли егерь в суде, то ли город48..
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Деревенский житель

24 минуты назад
34 куба дров? Он всю деревню отапливает? 7 кубов - машина дров, пять машин дров с одного дуба? Сдаётся мне, одна из черепашек пи...т!
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ЭХ РАЗГУЛЯЙ

32 минуты назад
КИТАЙЦЫ ВЫРУБИЛИ И ВЫВЕЗЛИ К СЕБЕ ПОЛ ТАЙГИ,СОЖРАЛИ ТАМ ВСЁ ЧТО МОЖНО ИЗ ЖИВОГО И НЕ ЖИВОГО И НИЧЕГО ИМ ЗА ЭТО.МАСШТАБЫ НЕЗАКОННЫХ ВЫРУБОК ВИДНЫ ИЗ КОСМОСА
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skrip

45 минут назад
весёлый,А в США за одну палку через 30 лет пожизненно дают.
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Ой ой

53 минуты назад
Егерю, я бы тоже хотел посмотреть, как он пыжылся, его тащить!!!! Один причём!!!!!
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