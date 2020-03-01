Чучело Зимы в парке Победы сгорело меньше чем за минуту (ФОТО)

Народ гулял и веселился, торговцы подсчитывали прибыль, а кульминация праздника получилась недолгой.

Именно парк Победы избрала мэр Липецка Евгения Уваркина для финальной речи перед сжиганием чучела Зимы, которое в этом году везде должно было начаться одновременно – в 14:30.

Градоначальница коснулась темы предстоящей реконструкции парка в спальных районах и утешила липчан, четырежды произнеся фразу «Не переживайте».

После этого факел подпалил Масленницу и под радостные крики толпы чучело занялось ярким пламенем. Сгорело 6-метровое чучело молниеносно – менее чем за минуту, чуть дольше, чем горит спичечный коробок. Так что если кто-то отлучился на минутку или просто отвернулся – не обессудьте.







- Столько ждали ритуальной церемонии, и так быстро она закончилась, - произнес по соседству с нами глава семейства и начал вместе с детьми выбираться из толпы.







Главная площадь парка к обеду оказалась заполнена, словно общественный транспорт в часы пик. После сожжения чучела основная масса двинула к выходу – штурмовать автобусы.





Но главная выручка сегодня досталась, пожалуй, не перевозчикам, а многочисленным шашлычникам и пекарям блинов, которым удалось заполучить разрешение на торговлю в местах общественных гуляний. Народ сметал с прилавков буквально всё подряд – ради этого дня торговцы живут долгие месяцы.







А даже традиционные для парка Победы лошадки, которые в обычные дни с трудом зарабатывают себе на еду, сегодня трудились в поте лица: понимаешь, праздник у людей.





