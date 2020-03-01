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Чучело Зимы в парке Победы сгорело меньше чем за минуту (ФОТО)

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#Масленица #проводы зимы
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Чучело Зимы в парке Победы сгорело меньше чем за минуту (ФОТО)

Народ гулял и веселился, торговцы подсчитывали прибыль, а кульминация праздника получилась недолгой.

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Именно парк Победы избрала мэр Липецка Евгения Уваркина для финальной речи перед сжиганием чучела Зимы, которое в этом году везде должно было начаться одновременно – в 14:30.

Градоначальница коснулась темы предстоящей реконструкции парка в спальных районах и утешила липчан, четырежды произнеся фразу «Не переживайте».

После этого факел подпалил Масленницу и под радостные крики толпы чучело занялось ярким пламенем. Сгорело 6-метровое чучело молниеносно – менее чем за минуту, чуть дольше, чем горит спичечный коробок. Так что если кто-то отлучился на минутку или просто отвернулся – не обессудьте.

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- Столько ждали ритуальной церемонии, и так быстро она закончилась, - произнес по соседству с нами глава семейства и начал вместе с детьми выбираться из толпы.

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Главная площадь парка к обеду оказалась заполнена, словно общественный транспорт в часы пик. После сожжения чучела основная масса двинула к выходу – штурмовать автобусы.

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Но главная выручка сегодня досталась, пожалуй, не перевозчикам, а многочисленным шашлычникам и пекарям блинов, которым удалось заполучить разрешение на торговлю в местах общественных гуляний. Народ сметал с прилавков буквально всё подряд – ради этого дня торговцы живут долгие месяцы.

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А даже традиционные для парка Победы лошадки, которые в обычные дни с трудом зарабатывают себе на еду, сегодня трудились в поте лица: понимаешь, праздник у людей.

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#Масленица #проводы зимы
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Комментарии (10)

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Надежда

15 минут назад
Чучело в парке победы похож на Уваркину , одно радует быстро згарело . Может и Уваркина скоро покинет мерию .
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Валентина

22 минуты назад
Теперь надо самосвалы прогонять, чтобы очистить угла парка от мусорного засера.
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Павел

25 минут назад
Получилось нормалек
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Обидно

27 минут назад
Даже никто не крикнул ПОЗОР этой Уваркиной, которая испоганила нижний и хочет там еще деревья плвыэрубить, а теперь и за парк Победы принялась
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Армен

30 минут назад
*, поехала листовки со столбов сдирать
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Ответ

34 минуты назад
Придут домой и скажут-нахрена я туда деньги этим барыгам отпер.А интересно торговцы шашлыками налог платят.
ответить

*

49 минут назад
Уваркина тоже к автобусу ломанулась?
ответить

Обхохочешься

55 минут назад
Да не ту чучело вы сожгли, дураки! Теперь зима точно обратно вернётся, вот увидите! Ха-ха-ха...
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4

56 минут назад
На фото такие лица счастливые . Счастье и радость через края лезет. По лицам видно какой праздник.
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А чо этот глава семейства недовольный?

сегодня, 16:05
Сам,поди,тоже скорострел
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