Общество

56 минут назад

Чучело в «Быхановом саду» сожгли в стиле шоу Rammstein

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#Масленица #
Чучело в «Быхановом саду» сожгли в стиле шоу Rammstein

Символ прощания с зимой обезопасили от зевак металлическим забором.

Гости парка «Быханов сад» были несколько удивлены тем, как администрация праздника решила огородить главную героиню Масленицы от зевак. Чучело в зелёном платье обнесли чёрным металлическим забором.

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Многим липчанам этот частокол напомнил кладбищенскую оградку, правда, масштабированную под параметры «покойницы». 

Чучело зажгли ровно в срок. Его подожгли от пера Жар-птицы. Под этим символом скрывался огнемёт. Все происходящее очень напоминало знаменитые огненные шоу группы Rammstein. Гигантская кукла под фейерверк сгорела за три минуты. Из-за резко поднявшегося порывистого ветра казалось, что огонь вот-вот перекинется на зрителей. Но обошлось без происшествий. Парк после сожжения чучела стремительно опустел.


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#Масленица #

Комментарии (8)

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Умора!

6 минут назад
И эти люди считают себя православными христианами?!?!?!
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Жителю сокола

11 минут назад
С отсутствием блинов согласен - ужас! Одно место с замороженными и разогретыми в микроволновке не вкусными блинами. Но насчет аттракционов - неправда, цены те же, что и всегда (50-100 руб) , и время такое же.
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Обхохочешься

17 минут назад
Да не ту чучело вы сожгли, дураки! Теперь зима точно обратно вернётся, вот увидите! Ха-ха-ха...
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Перри Мейсон

23 минуты назад
Проживающий, неплохая идея. Хотя музыка там заунывная, Раймштайн веселее..
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25 минут назад
Жителю Сокола.А у нас в Сселках из за того что выгнали китайцев проводов русской зимы не было.
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липчанин

28 минут назад
Проживающий, Дурак ты сам и шутки у тебя дурацкие.
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Проживающий

33 минуты назад
Лучше бы сожгли под гимн Украины, так смешнее и веселее было!
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Житель Сокола

41 минуту назад
На Соколе сегодня, на Масленицу не продавали блины совсем! Действительно - зачем нужны блины на проводах зимы? Чай тоже не продавали, стоял один зачуханый мангал и палатка с попкорном и сладкой ватой— это действительно по русски: Масленицу отмечать попкорном! Возмущались много кто, помимо меня, так что не надо потом писать, что я один такой. А ещё в парке на Соколе взвинтили цены сегодня на все аттракционы в полтора-два раза! Это капец! И сократили время катания почти в два раза, чем обычно. Вот после этого как можно говорить о том, что всё для народа? Они в мэрии специально это сделали, чтобы на праздник обобрать пенсионеров, которые привели внуков на праздник, я так считаю. ПОЗОР!!!!!
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