Чучело в «Быхановом саду» сожгли в стиле шоу Rammstein

Символ прощания с зимой обезопасили от зевак металлическим забором.

Гости парка «Быханов сад» были несколько удивлены тем, как администрация праздника решила огородить главную героиню Масленицы от зевак. Чучело в зелёном платье обнесли чёрным металлическим забором.Многим липчанам этот частокол напомнил кладбищенскую оградку, правда, масштабированную под параметры «покойницы».Чучело зажгли ровно в срок. Его подожгли от пера Жар-птицы. Под этим символом скрывался огнемёт. Все происходящее очень напоминало знаменитые огненные шоу группы Rammstein. Гигантская кукла под фейерверк сгорела за три минуты. Из-за резко поднявшегося порывистого ветра казалось, что огонь вот-вот перекинется на зрителей. Но обошлось без происшествий. Парк после сожжения чучела стремительно опустел.