Смелые и ловкие покоряли призовой столб в «Быхановом саду»

Участники традиционного для Масленицы конкурса ведут себя спокойно и цивилизованно.

Загрузка плеера В вашем браузере отключен JavaScript

Как и обещали организаторы, ровно в 13 часов в городских парках начались соревнования на призовых столбах.К этому времени у почти 20-метрового столба в «Быхановом саду» собралась дисциплинированная очередь зрителей и участников. Бороться было за что: самые ловкие получали наборы для бритья, настольные игры, мелкую бытовую технику, например, электрошашлычницу. Она и стала главным призом конкурса, ее разыграли последней. Призы попроще, несмотря на свою невысокую стоимость, расходились быстро: победителем сперва уходили двое из троих. Позже конкурс участников забуксовал, вершина перестала покорятся, и до последнего приза дошли только спустя час.Свои силы в молодецкой удали пробовала и очаровательная Светлана, но, к сожалению, столб устоял перед ее очарованием. Девушка на столб не залезла.Масленица в обновлённом парке ничем не отличается от праздников прошлых лет. Стандартные конкурсы, фольклорное музыкальное сопровождение, огромное очереди за шашлыками и липчане, не стесняющиеся запивать мясо принесенными с собой спиртным, уютно разложившие свои припасы на дизайнерских лавочках.Все это в антураже нового «Быханова сада» выглядит, как минимум, странно, если не сказать дико. Многие гости парка следуют через праздник транзитом - в ларьки с платными угощениями выстроились внушительные очереди, а бесплатно уже ничего не раздают. Более того, уже к полудню в палатках кончились блины. Так что сейчас из жареного и печёного можно купить или чебуреки, или шаурму.