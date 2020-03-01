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Смелые и ловкие покоряли призовой столб в «Быхановом саду»

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#масленица #призовой столб
Смелые и ловкие покоряли призовой столб в «Быхановом саду»

Участники традиционного для Масленицы конкурса ведут себя спокойно и цивилизованно.

Как и обещали организаторы, ровно в 13 часов в городских парках начались соревнования на призовых столбах.

К этому времени у почти 20-метрового столба в «Быхановом саду» собралась дисциплинированная очередь зрителей и участников. Бороться было за что: самые ловкие получали наборы для бритья, настольные игры, мелкую бытовую технику, например, электрошашлычницу. Она и стала главным призом конкурса, ее разыграли последней. Призы попроще, несмотря на свою невысокую стоимость, расходились быстро: победителем сперва уходили двое из троих. Позже конкурс участников забуксовал, вершина перестала покорятся, и до последнего приза дошли только спустя час.

Свои силы в молодецкой удали пробовала и очаровательная Светлана, но, к сожалению, столб устоял перед ее очарованием. Девушка на столб не залезла.

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Масленица в обновлённом парке ничем не отличается от праздников прошлых лет. Стандартные конкурсы, фольклорное музыкальное сопровождение, огромное очереди за шашлыками и липчане, не стесняющиеся запивать мясо принесенными  с собой спиртным, уютно разложившие свои припасы на дизайнерских лавочках.

Все это в антураже нового «Быханова сада» выглядит, как минимум, странно, если не сказать дико. Многие гости парка следуют через праздник транзитом - в ларьки с платными угощениями выстроились внушительные очереди, а бесплатно уже ничего не раздают. Более того, уже к полудню в палатках кончились блины. Так что сейчас из жареного и печёного можно купить или чебуреки, или шаурму.
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#масленица #призовой столб

Комментарии (30)

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Перри Мейсон

1 минуту назад
викусик, +1000))))
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викусик

3 минуты назад
лена ты гомосятину сайтовскую оскорбила,они тут любят друг у друга от....ть
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казел в стрингах

6 минут назад
а может это не лена ?а может убогий казачек?
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#

12 минут назад
Лена, а ты че сама тут накалякала. Говняная муха лена. Иди навоз меси.
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Лена

13 минут назад
Нормальные люди и отдыхать и работать умеют,а не писать всякую ерунду тут. Не завидуйте мухи комнатные.
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Ахаха

13 минут назад
Такая срамотень. Раздеться и этот столб обнимать манденью . Ахаха... пипец ....
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Позорище

14 минут назад
Столб стоял посреди поляны, кругом грязь... Народ чтобы поближе посмотреть лез в грязь, потом эту грязь понес в парк... Вообще парк после ремонта - плакать хочется...
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Носорогу

20 минут назад
Ага,в Быхановом целый ларёк с армянской шаурмой
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казел в стрингах

21 минуту назад
залез бы мне на чл=
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Ответ

22 минуты назад
Жителю Сокола.А в Сселках вообще ничего не было.Говорят из за того что выгнали китайцев.
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