Общество
40 минут назад
Пенсионерки с блинами на сковороде рванули на 100 как на 500…
Но женщины не "спеклись"
Сегодня на праздновании Масленицы в парке Металлургов, среди множества развлечений, в шашлычном дыму и в лучах солнца, самым, пожалуй, центральным аттракционом стали первые в Липецке блинные забеги, или Блин-бега.
Организаторы соревнований, а это Городской ДК, изначально заявили о намерении побить рекорд родоначальников блинных бегов – Великобритании. На Туманном Альбионе считается победой преодолении стометровки бегом, подбрасывая при этом блин на сковороде. Победителем считается тот, кто пробежал быстрее стометровку и перевернул блин в воздухе не менее двух раз. Липчане замахнулись на блинное сальто с тремя переворотами и бросили вызов Великобритании.
Блины в парке выдавали свои, их пекли у главной сцены и раздавали вообще бесплатно всем желающим, хотя рядом в палатках главное масленичное угощение продавалось по 30 рублей, а вот сковородки предлагалось приносить из дома. Но, для того они и правила, чтобы их нарушать.
В означенное время к участию в забегах зарегистрировались две липчанки-пенсионерки и две девушки-блогерши, весело ведущие с камерами на голове live в соцсети. К ним подтянулись несколько молодых людей, но 8 человек для первых в городе блин-забегов, да еще и с претензией догнать и перегнать Англию, как-то не выглядело внушающе. И тогда правилами пренебрегли, допустили до участия всех желающих, для чего, видимо заранее предвидя возможную ситуацию, припасли несколько сковородок. "Всеми желающими" же оказались в основном дети.
На первый старт вышли пенсионерки Анна Михайловна Быковская и Тамара Егоровна Короткова. И бабушки с места взяли в карьер! Одна из них, правда, уронила блин из сковороды, выругалась в сердцах: «Блин!», тут же подняла блин с асфальта, попросила у него прощения словами: «Прости меня, блин!», и побежала дальше. Причем обе пенсионерки пробежали финиш и устремились куда-то вдаль, по направлению к дворцу спорта «Нептун». Их остановили окриками. Получилось как в песне Владимира Семеновича Высоцкого про конькобежца, который увлёкся, «рванул на десять тыщ как на 500 и спёкся». Но наши пенсионерки не спеклись! Они готовы были еще пробежать несколько таких дистанций, но на старты вышли дети и юношество.
Ребятишки бегали, роняли блины и сковороды. Речь уже не шла о каких-либо подбрасываниях блинов вообще. Но, зато было очень весело и парк оглушал громкий смех. В итоге победителем считался тот, кто быстрее всех пробежал эту стометровку.
Самыми быстрыми бегунами с блином и скородой среди взрослых стала молодая липчанка Лиля Кладова, среди детей за одинаковое время дистанцию прошли мальчишки – Женя Кулешов и Платонов Глеб. Всем троим победителям вручили ценные призы.
В парке же продолжаются гуляния. Шашлык по 130 рублей за 100 грамм идет нарасхват. За ним даже выстраиваются очереди. Блины можно купить за рекомендованные управлением потребрынка 30 рублей, но можно и дождаться бесплатно с пылу с жару.
Организаторы соревнований, а это Городской ДК, изначально заявили о намерении побить рекорд родоначальников блинных бегов – Великобритании. На Туманном Альбионе считается победой преодолении стометровки бегом, подбрасывая при этом блин на сковороде. Победителем считается тот, кто пробежал быстрее стометровку и перевернул блин в воздухе не менее двух раз. Липчане замахнулись на блинное сальто с тремя переворотами и бросили вызов Великобритании.
Блины в парке выдавали свои, их пекли у главной сцены и раздавали вообще бесплатно всем желающим, хотя рядом в палатках главное масленичное угощение продавалось по 30 рублей, а вот сковородки предлагалось приносить из дома. Но, для того они и правила, чтобы их нарушать.
В означенное время к участию в забегах зарегистрировались две липчанки-пенсионерки и две девушки-блогерши, весело ведущие с камерами на голове live в соцсети. К ним подтянулись несколько молодых людей, но 8 человек для первых в городе блин-забегов, да еще и с претензией догнать и перегнать Англию, как-то не выглядело внушающе. И тогда правилами пренебрегли, допустили до участия всех желающих, для чего, видимо заранее предвидя возможную ситуацию, припасли несколько сковородок. "Всеми желающими" же оказались в основном дети.
На первый старт вышли пенсионерки Анна Михайловна Быковская и Тамара Егоровна Короткова. И бабушки с места взяли в карьер! Одна из них, правда, уронила блин из сковороды, выругалась в сердцах: «Блин!», тут же подняла блин с асфальта, попросила у него прощения словами: «Прости меня, блин!», и побежала дальше. Причем обе пенсионерки пробежали финиш и устремились куда-то вдаль, по направлению к дворцу спорта «Нептун». Их остановили окриками. Получилось как в песне Владимира Семеновича Высоцкого про конькобежца, который увлёкся, «рванул на десять тыщ как на 500 и спёкся». Но наши пенсионерки не спеклись! Они готовы были еще пробежать несколько таких дистанций, но на старты вышли дети и юношество.
Ребятишки бегали, роняли блины и сковороды. Речь уже не шла о каких-либо подбрасываниях блинов вообще. Но, зато было очень весело и парк оглушал громкий смех. В итоге победителем считался тот, кто быстрее всех пробежал эту стометровку.
Самыми быстрыми бегунами с блином и скородой среди взрослых стала молодая липчанка Лиля Кладова, среди детей за одинаковое время дистанцию прошли мальчишки – Женя Кулешов и Платонов Глеб. Всем троим победителям вручили ценные призы.
В парке же продолжаются гуляния. Шашлык по 130 рублей за 100 грамм идет нарасхват. За ним даже выстраиваются очереди. Блины можно купить за рекомендованные управлением потребрынка 30 рублей, но можно и дождаться бесплатно с пылу с жару.
Жри чурка блины с лопаты
Кули
Точняк
Хаха ахаха хахахаха,))))
Какая голоду.ха?
На фото
Очень бодрые
* !
Гуляй рванина
Ваш