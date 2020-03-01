Общество

40 минут назад

Пенсионерки с блинами на сковороде рванули на 100 как на 500…

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#блинные бега #блин-бега #блинные забеги #малсница
Пенсионерки с блинами на сковороде рванули на 100 как на 500…

Но женщины не "спеклись"

Сегодня на праздновании Масленицы в парке Металлургов, среди множества развлечений, в шашлычном дыму и в лучах солнца, самым, пожалуй, центральным  аттракционом стали первые в Липецке блинные забеги, или Блин-бега.

Организаторы соревнований, а это Городской ДК, изначально заявили о намерении побить рекорд родоначальников блинных бегов – Великобритании. На Туманном Альбионе считается победой преодолении стометровки бегом, подбрасывая при этом блин на сковороде. Победителем считается тот, кто пробежал быстрее стометровку и перевернул блин в воздухе не менее двух раз. Липчане замахнулись на блинное сальто с тремя переворотами и бросили вызов Великобритании. 

Блины в парке выдавали свои, их пекли у главной сцены и раздавали вообще бесплатно всем желающим, хотя рядом в палатках главное масленичное угощение продавалось по 30 рублей, а вот сковородки предлагалось приносить из дома. Но, для того они и правила, чтобы их нарушать. 

В означенное время к участию в забегах зарегистрировались две липчанки-пенсионерки и две девушки-блогерши, весело ведущие с камерами на голове live в соцсети. К ним подтянулись несколько молодых людей, но 8 человек для первых в городе блин-забегов, да еще и с претензией догнать и перегнать Англию, как-то не выглядело внушающе. И тогда правилами пренебрегли, допустили до участия всех желающих, для чего, видимо заранее предвидя возможную ситуацию, припасли несколько сковородок. "Всеми желающими" же оказались в основном дети.

На первый старт вышли пенсионерки Анна Михайловна Быковская и Тамара Егоровна Короткова. И бабушки с места взяли в карьер! Одна из них, правда, уронила блин из сковороды, выругалась в сердцах: «Блин!», тут же подняла блин с асфальта, попросила у него прощения словами: «Прости меня, блин!», и побежала дальше. Причем обе пенсионерки пробежали финиш и устремились куда-то вдаль, по направлению к дворцу спорта «Нептун».  Их остановили окриками. Получилось как в песне Владимира Семеновича Высоцкого про конькобежца, который увлёкся,  «рванул на десять тыщ как на 500 и спёкся». Но наши пенсионерки не спеклись! Они готовы были еще пробежать несколько таких дистанций, но на старты вышли дети и юношество. 

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Ребятишки бегали, роняли блины и сковороды. Речь уже не шла о каких-либо подбрасываниях блинов вообще. Но, зато было очень весело и парк оглушал громкий смех.  В итоге победителем считался тот, кто быстрее всех пробежал эту стометровку. 

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  Самыми быстрыми бегунами с блином и скородой среди взрослых стала молодая липчанка Лиля Кладова, среди детей за одинаковое время дистанцию прошли мальчишки – Женя Кулешов и Платонов Глеб. Всем троим победителям вручили ценные призы.

В парке же продолжаются гуляния. Шашлык по 130 рублей за 100 грамм идет нарасхват. За ним даже выстраиваются очереди. Блины можно купить за рекомендованные управлением потребрынка 30 рублей, но можно и дождаться бесплатно с пылу с жару.

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#блинные бега #блин-бега #блинные забеги #малсница

Комментарии (17)

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Жри чурка блины с лопаты

3 минуты назад
Хохол, А ты главный едерастовский тролль диман плямин (с 2010 года стал краси чков) телефон 89103543434 со сселок, высоцкого, 6, который был всран 19.09.1981 в чуркистанском чарджоу когда его сверстники учились в 7 классе, УЖЕ ПОД ШКОНАРЕМ КУКАРЕКАЛ В МУРМАНСКОЙ ИК-18!
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Кули

5 минут назад
Очень бодрые, всех мужиков позакапывали на 2 метра. Теперь бегают, сублимируют с блинами. Полоумные ПМСницы.
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Точняк

9 минут назад
Очень бодрые, особливо этим бабам с фото - до 150 лет.
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Хаха ахаха хахахаха,))))

11 минут назад
Очень бодрые,
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Какая голоду.ха?

11 минут назад
Хохол, блины раскидывают направо и налево,а ещё ноют,что живем плохо
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На фото

11 минут назад
Путинский электорат
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Очень бодрые

12 минут назад
Надо еще поднять пенсионный возраст
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* !

13 минут назад
Совсем зажралась быдло, стали уже над едой глумиться! Ни стыда, ни совести у таких нет, твари!
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Гуляй рванина

16 минут назад
Город Ад.
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Ваш

18 минут назад
Пря Сталяне и Каралёве такова не была
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