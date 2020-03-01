В парке Победы установили 6-метровую Масленицу (ФОТО)

Масленичные гуляния начались ни шатко, ни валко, но потихоньку праздник разгорается.

Чучело Зимы в парке Победы в этом году стало самым большим за всю историю – 6 метров в высоту.

Сжигать ее будут сегодня в 14:30, как и в остальных парках города – о синхронном зажжении пламени позаботилась в мэрии. Чтобы чучело не сожгли раньше времени парк выставил бдительную охрану в лице одной своей работницы пенсионного возраста.

- Будьте уверены, что Масленицу я сберегу до назначенного времени. Никаких сомнений! – заявила GOROD48 «секьюрити» в нарядном русском народном платке.



Тем самым рушится еще одна извечная липецкая традиция, согласно которой Зиму поджигал чуть ли не первый пришедший в парк, у которого была с собой зажигалка, а большинство липчан, в том числе и дети, ритуальный обряд видели крайне редко.







Оркестр загремел басами в 11.00. Первым делом сыграл "Катюшу, затем - "Три танкиста, три весёлых друга". Такими темпами скоро достанут георгиевские ленточки.







Видимо, чтобы не пропустить главную часть проводов зимы, народ собирается в парк Победы ближе к обеду. На момент открытия гуляний в 10.00 людей было не так много – не больше, чем в обычный выходной день. Но с каждой минутой наплыв людей увеличивается и можно не сомневаться, что к моменту сожжения чучёла в парке будет ажиотаж.







Площадь перед сценой утром пустовала



Пока народ налегает в основном на блины и шашлыки, которых в парке изобилие.







Ждёт своего часа и призовой столб, высотой примерно 25 метров.







Различные конкурсы устраивают и липецкие предприятия, магазины, которые поставили в парке рекламные палатки. На наших глазах победителю конкурса по забиванию гвоздей магазин по продаже инструментов торжественно вручил приз – сертификат на 500 рублей. Победитель буквально светился от радости: иногда для счастья нужно совсем немного.