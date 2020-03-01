Общество

52 минуты назад

В парке Победы установили 6-метровую Масленицу (ФОТО)

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#Масленица #проводы зимы
В парке Победы установили 6-метровую Масленицу (ФОТО)

Масленичные гуляния начались ни шатко, ни валко, но потихоньку праздник разгорается.

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Чучело Зимы в парке Победы в этом году стало самым большим за всю историю – 6 метров в высоту.

Сжигать ее будут сегодня в 14:30, как и в остальных парках города – о синхронном зажжении пламени позаботилась в мэрии. Чтобы чучело не сожгли раньше времени парк выставил бдительную охрану в лице одной своей работницы пенсионного возраста.

- Будьте уверены, что Масленицу я сберегу до назначенного времени. Никаких сомнений! – заявила GOROD48 «секьюрити» в нарядном русском народном платке.

Тем самым рушится еще одна извечная липецкая традиция, согласно которой Зиму поджигал чуть ли не первый пришедший в парк, у которого была с собой зажигалка, а большинство липчан, в том числе и дети, ритуальный обряд видели крайне редко.

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Оркестр загремел басами в 11.00. Первым делом сыграл "Катюшу, затем - "Три танкиста, три весёлых друга". Такими темпами скоро достанут георгиевские ленточки.

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Видимо, чтобы не пропустить главную часть проводов зимы, народ собирается в парк Победы ближе к обеду. На момент открытия гуляний в 10.00 людей было не так много – не больше, чем в обычный выходной день. Но с каждой минутой наплыв людей увеличивается и можно не сомневаться, что к моменту сожжения чучёла в парке будет ажиотаж.

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Площадь перед сценой утром пустовала

Пока народ налегает в основном на блины и шашлыки, которых в парке изобилие.

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Ждёт своего часа и призовой столб, высотой примерно 25 метров.

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Различные конкурсы устраивают и липецкие предприятия, магазины, которые поставили в парке рекламные палатки. На наших глазах победителю конкурса по забиванию гвоздей магазин по продаже инструментов торжественно вручил приз – сертификат на 500 рублей. Победитель буквально светился от радости: иногда для счастья нужно совсем немного.

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#Масленица #проводы зимы

Комментарии (20)

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Васька Сковородкин

4 минуты назад
А чё это так много сегодня у нас "комментирующих?!" Почему все не на Масленице, а? Айда, бухать и жрать блины! Масленица всё-таки!
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Ужас

6 минут назад
игорь,ты в школе учился?Али букварь скурил?
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Гость

6 минут назад
Боже, какой отстой!
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Иван

7 минут назад
Земляки вы не в курсе, чем вчера закончилась встреча Заваркиной с Алексеем? Договор подписали?
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Перри Мейсон

9 минут назад
"Первым делом сыграл "Катюшу, затем - "Три танкиста, три весёлых друга". Такими темпами скоро достанут георгиевские ленточки. " Пост бандеровец писал? Хотел гимн страны 404 услышать, а тут на тебе.." Катюша "!!
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тупому писаке

11 минут назад
Георгиевская лента в контексте ВОВ - это нацистская награда ибо Георгиевский крест тогда вручали лишь Власовцы, а в Красной Армии такой награды в 40-х не существовало! Пример идиотизма целого народа: как при помощи пиара заставит таскать вражескую награду внуков и детей победителей.
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Маруся Климова

12 минут назад
Ужас-то какой! Этим чучелом пугать только ворон на огороде!
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)))

15 минут назад
Лет так 50-55 назад веселились искренне… помню площадь перед ДК ЛТЗ… бабы матаню оттаптывали, мужики , подвыпив, дурачились… мы, малышня лет 7-8, просто радовались хорошему дню и ждали , когда парни на столб залезать будут… Праздничная беззаботность пропитывала все…)))…
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Серый

15 минут назад
Столб высотой 25метров??????? Это примерно 7 этажей.
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Светлана Григорова

17 минут назад
Гнать за такую безыдейщину и позорные чучела горе-арт-дирехторов этих парков. На дворе вроде 2020, а не 1975... или нет?
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