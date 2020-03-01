сегодня, 08:23
Ученики московской школы издают «подпольную газету» и продают по 10 рублей
Школьники даже умудрились продавать в газете рекламу
Как пишет "Лентач", кроме наполнения аналогичного обычной газете, там были заметки про школу, в частности про учителей (далеко не в лучшем свете). Они, кстати, умудрялись еще и рекламу там продавать. Дела у ребят шли хорошо, пока газета не попала в руки учителей, которые были крайне недовольны её наполнением.
На Pikabu размещена записка учителя родителям:
"Здравствуйте! Сегодня произошел вопиющий случай в 6М. Оказывается, Ваши дети недостаточно сильно устают от учебы и всевозможных кружков, раз у них хватает времени и сил на выпуск газеты в стиле желтой прессы, в которой они:
- обсуждают и критикуют педагогических работников (учителей и завучей);
- искажают действительность в свою сторону для юмора, оскорбляя личное достоинство учителей;
- некультурно выражаются;
- предлагают коммерческие услуги (размещение рекламы за деньги, платную подписку на газету);
- продают эту газету другим учащимся.
Одна треть класса участвует в составлении статей и очерков для этой газеты, а другая треть - это покупает и распространяет среди остальных учащихся школы.
Это абсолютно невесело, существует ответственность за оскорбление личности и за незаконное предпринимательство (даже в мелких масштабах). Эта ответственность может полностью лечь на родителей несовершеннолетних.
О более подробном содержании газеты можете спросить у своих детей. Сегодня М. В. была просто шокирована этим событием.
По всей видимости, дети не получают должного воспитания в семье и до сих пор не знают, что такое хорошо и что такое плохо, и не понимают, для чего они ходят в школу в МАТЕМАТИЧЕСКИЙ класс. За последнее время нет ни одного учителя, который бы не подошел с жалобой на поведение как отдельных учащихся, так и всего класса в целом.
Сначала ухудшается поведение, затем непременно будет ухудшаться успеваемость. И к чему мы придем в конце года с таким поведением..."
Дети ответили, что газету выпускать продолжат, но распространять ее будут бесплатно. Также ребята пояснили, в конце газеты была приписка "все совпадения случайны".