В мире

27 минут назад

В Анкаре неизвестные напали на сотрудников Sputnik Турция

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Главный редактор агентства Маргарита Симоньян сообщила, что злоумышленники ворвались в квартиры к журналистам, угрожая и обвиняя в предательстве

Неизвестные ворвались в квартиры трех журналистов турецкого бюро новостного агентства Sputnik в ночь с субботы на воскресенье в Анкаре, угрожая и обвиняя в предательстве родины в связи с их работой в российском СМИ. Об этом главный редактор агентства Маргарита Симоньян сообщила на своей странице в Twitter.

По ее данным, в каждой из нападавших организованных групп было порядка 10 человек. Редактор отметила, что злоумышленники выкрикивали различные антироссийские лозунги.

Она добавила, что на данный момент неизвестно, каким образом адреса проживания сотрудников агентства попали в распоряжение нападавших.

По информации на сайте агентства, при нападении никто не пострадал. Злоумышленникам удалось скрыться до прибытия полиции, сообщает tass.ru

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