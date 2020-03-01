сегодня, 11:01
Тарзан намекнул на скорый развод с Наташей Королевой
49-летний стриптизер Сергей Глушко, более известный широкой публике как Тарзан, неожиданно намекнул на развод со своей супругой, 46-летней певицей Наташей Королевой. Телезрители сразу обратили внимание, что на шоу Ивана Урганта артист пришел в одиночестве, хотя обычно он везде появляется в компании супруги. Однако дальнейшие откровения Тарзана в эфире только подлили масла в огонь.
На это Сергей Глушко отреагировал неожиданной репликой: «Так бывает. Обычно, правда, жёны уходят от мужей». Как сообщает издание «Семь дней», очень многие увидели в высказывании Тарзана намек на расставание с исполнительницей суперхита «Маленькая страна». Слухи о том, что в паре не все гладко, давно циркулируют в Интернете. Напомним, артисты состоят в браке уже 20 лет и воспитывают 18-летнего сына Архипа, который говорит, что хочет пойти по стопам папы и попробовать себя на сцене, сообщает news.rambler.ru
Личи