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Тарзан намекнул на скорый развод с Наташей Королевой 

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49-летний стриптизер Сергей Глушко, более известный широкой публике как Тарзан, неожиданно намекнул на развод со своей супругой, 46-летней певицей Наташей Королевой. Телезрители сразу обратили внимание, что на шоу Ивана Урганта артист пришел в одиночестве, хотя обычно он везде появляется в компании супруги. Однако дальнейшие откровения Тарзана в эфире только подлили масла в огонь.

Стриптизер признался, что до сих пор не начал готовить любимой сюрприз на 8 марта. Тогда Иван Ургант решил прийти Глушко на помощь и предложил смастерить презент для любимой своими руками, изготовив вазу за гончарным кругом. В какой-то момент заготовка самого Урганта резко покосилась и разорвалась. Раздосадованный телеведущий заметил, что его ваза «ушла».
На это Сергей Глушко отреагировал неожиданной репликой: «Так бывает. Обычно, правда, жёны уходят от мужей». Как сообщает издание «Семь дней», очень многие увидели в высказывании Тарзана намек на расставание с исполнительницей суперхита «Маленькая страна». Слухи о том, что в паре не все гладко, давно циркулируют в Интернете. Напомним, артисты состоят в браке уже 20 лет и воспитывают 18-летнего сына Архипа, который говорит, что хочет пойти по стопам папы и попробовать себя на сцене, сообщает news.rambler.ru

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Личи

33 минуты назад
по стопам папы и стать стриптизером?
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