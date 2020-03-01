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сегодня, 10:58

Украина ужесточила правила въезда в Россию для своих граждан

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Граждане Украины с первого марта смогут въезжать в Россию только по заграничному паспорту. Об этом напомнили в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ).

До этого пересекать границу с Россией граждане Украины могли по внутреннему паспорту или свидетельству о рождении, что было прописано действовавшим прежде соглашением между Москвой и Киевом об условиях безвизовых поездок. Новые правила въезда были определены постановлением украинского правительства от 18 декабря 2019 года.

Украинцы, покинувшие страну до 1 марта по внутреннему паспорту или свидетельству о рождении, смогут вернуться из России на родину по тем документам, по которым из нее выехали.

Украинские чиновники также напомнили, что пересечение границы с Россией через неподконтрольные Киеву пункты пропуска на "временно оккупированной территории" является нарушением законодательства страны, сообщает ria.ru

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