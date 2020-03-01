Что изменится с 1 марта: лекарства выписывают по новым правилам, а льготу по ЖКУ не дадут должникам

1 марта вступают в силу несколько новых законов и постановлений. Теперь менять лекарства своим пациентам на аналоги врачи будут по четкой методике и реестру лекарственных средств, а не собственными соображениями об эффективности лекарств, а для старых автомобилей введут экспертизу. Также в Липецкой области льготы на оплату ЖКУ получат лишь те, кто не забывают оплачивать коммунальные услуги.

Разрешат ввозить незарегистрированные лекарства



С 1 марта заменять лекарства на аналоги будут по специальному реестру – вступает в силу Федеральный закон от 27.12.2019 N 475-ФЗ. Теперь врачи при отсутствии назначенного лекарства пациенту будут руководствоваться не собственными соображениями об эффективности лекарства, а



Кроме того, в Россию разрешат ввозить незарегистрированные в стране лекарства по решению медицинской комиссии. Речь идет о препаратах, необходимых людям с тяжелыми заболеваниями, за приобретение которых ранее мог грозить уголовный срок. Важное условие – в России альтернатива таким препаратам отсутствует. Разрешение на ввоз лекарств действует пока до 31 декабря 2023 года. Список заболеваний и состояний утвердил Минздрав (он тоже действует до 31 декабря 2023 года). Это эпилепсия, эпилептический статус и паллиативная помощь.



На портал госуслуг пустят бесплатно



С 1 марта за посещение сайтов федеральных и региональных органов власти, а также портала госуслуг операторы больше не будут взимать плату – посетить эти ресурсы будет можно даже при нулевом балансе, если тарифный план предполагает безлимитрый интернет, на лимитированных тарифных планах трафик не войдет в общий объем тарификации.



Ретроавтомобили на особый техосмотр



С 1 марта старые и раритетные автомобили должны проходить специальную экспертизу, чтобы получить паспорт транспортного средства. Вступает в силу



Кассовые чеки будут выглядеть по-новому



С 1 марта поменяется формат



Льготы на оплату ЖКУ предоставят по новым правилам



С 1 марта вступает в силу новый порядок предоставления денежных выплат на оплату жилого помещения и коммунальных услуг жителям Липецкой области. Он разработан в соответствии с федеральным законодательством, которым установлено, что компенсации расходов на оплату ЖКУ предоставляются гражданам, не имеющим задолженности за ЖКУ или заключившим и выполняющим соглашение по её погашению. Так, денежные выплаты льготникам на оплату жилищно-коммунальных услуг могут быть приостановлены при наличии у них задолженности по оплате ЖКУ свыше двух месяцев. Однократный пропуск оплаты платежей не повлияет на предоставление льгот. Как только гражданин погашает свою задолженность или заключает соглашение по погашению долга с организацией-исполнителем жилищно-коммунальных услуг, льготы выплатят в полном объёме и за те месяцы, в которые долг образовался.



Льготы на оплату жилья и коммунальных услуг в Липецкой области получают почти 230 тысяч человек. Подавляющее большинство из них не имеет долгов, а значит, новый порядок предоставления денежных выплат на оплату жилого помещения и коммунальных услуг никак не повлияет на них.



Получить информацию о том, как заключить соглашение по погашению долга с организацией-исполнителем жилищно-коммунальных услуг, можно в территориальных центрах социальной защиты.



С 1 марта заменять лекарства на аналоги будут по специальному реестру – вступает в силу Федеральный закон от 27.12.2019 N 475-ФЗ. Теперь врачи при отсутствии назначенного лекарства пациенту будут руководствоваться не собственными соображениями об эффективности лекарства, а утвержденной методикой определения взаимозаменяемости . Решать, какие лекарства можно заменить другими без ущерба качеству лечения, и оформлять необходимые заключения будет экспертное учреждение на основании госзадания Минздрава. Все эти сведения станут вносить в особый перечень лекарств — Единый структурный справочник-каталог лекарственных препаратов.Кроме того, в Россию разрешат ввозить незарегистрированные в стране лекарства по решению медицинской комиссии. Речь идет о препаратах, необходимых людям с тяжелыми заболеваниями, за приобретение которых ранее мог грозить уголовный срок. Важное условие – в России альтернатива таким препаратам отсутствует. Разрешение на ввоз лекарств действует пока до 31 декабря 2023 года. Список заболеваний и состояний утвердил Минздрав (он тоже действует до 31 декабря 2023 года). Это эпилепсия, эпилептический статус и паллиативная помощь.С 1 марта за посещение сайтов федеральных и региональных органов власти, а также портала госуслуг операторы больше не будут взимать плату – посетить эти ресурсы будет можно даже при нулевом балансе, если тарифный план предполагает безлимитрый интернет, на лимитированных тарифных планах трафик не войдет в общий объем тарификации.С 1 марта старые и раритетные автомобили должны проходить специальную экспертизу, чтобы получить паспорт транспортного средства. Вступает в силу новый ГОСТ , утверждённый Росстандартом: «Транспортные средства раритетные и классические. Историко-техническая экспертиза. Требования к безопасности в эксплуатации и методы проверки». Он касается транспортных средств старше 30 лет. В случае если эксперты обнаружат множество отклонений от заводского выпуска, ПТС не выдадут, однако у владельца старого автомобиля будет право пройти экспертный осмотр повторно. До сих пор в России не существовало системы оценки автомобилей старше 30 лет – в частности, специальных правил для старых автомобилей, а также для машин, имеющих историческую ценность, и критериев, по которым их можно отличить.С 1 марта поменяется формат бумажных кассовых чеков . Если вы купите маркированный товар, то в чеке рядом с наименованием продукции появится буква «М». В электронном чеке будет отображаться только код маркировки. Форматы фискальных документов скорректированы Федеральной налоговой службой для товаров, в отношении которых введена обязательная маркировка. В первую очередь нововведение коснётся фискальных чеков на алкоголь, табак и меховые изделия.С 1 марта вступает в силу новый порядок предоставления денежных выплат на оплату жилого помещения и коммунальных услуг жителям Липецкой области. Он разработан в соответствии с федеральным законодательством, которым установлено, что компенсации расходов на оплату ЖКУ предоставляются гражданам, не имеющим задолженности за ЖКУ или заключившим и выполняющим соглашение по её погашению. Так, денежные выплаты льготникам на оплату жилищно-коммунальных услуг могут быть приостановлены при наличии у них задолженности по оплате ЖКУ свыше двух месяцев. Однократный пропуск оплаты платежей не повлияет на предоставление льгот. Как только гражданин погашает свою задолженность или заключает соглашение по погашению долга с организацией-исполнителем жилищно-коммунальных услуг, льготы выплатят в полном объёме и за те месяцы, в которые долг образовался.Льготы на оплату жилья и коммунальных услуг в Липецкой области получают почти 230 тысяч человек. Подавляющее большинство из них не имеет долгов, а значит, новый порядок предоставления денежных выплат на оплату жилого помещения и коммунальных услуг никак не повлияет на них.Получить информацию о том, как заключить соглашение по погашению долга с организацией-исполнителем жилищно-коммунальных услуг, можно в территориальных центрах социальной защиты.