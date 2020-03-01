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27 минут назад

В Ижевске погиб чемпион мира по велоспорту Андрей Ведерников

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В Ижевске погиб чемпион мира по велоспорту Андрей Ведерников

Чемпион мира по велоспорту Андрей Ведерников погиб в Ижевске после падения на него дерева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора Федерации велосипедного спорта России Юрия Кучерявого.

«Это случилось утром в Ижевске на лесоповале, его придавило деревом. Следствие идет почти час, тело еще не убирали. На месте врачи и президент местной федерации»,— сказал господин Кучерявый.

Андрею Ведерникову было 60 лет. Он стал первым советским чемпионом мира по велоспорту на шоссе в 1981 году. Международный союз велосипедистов признавал его лучшим гонщиком года. Кроме того, Андрей Ведерников пять раз выигрывал чемпионат СССР, а также побеждал в «Туре Словакии» и на Vuelta Mexico Telmex.

Ранее сообщалось, что один человек погиб при валке деревьев на территории одного из санаториев Ижевска. По словам очевидцев, это был рабочий. В пресс-службе СК по Удмуртии подтвердили информацию об инциденте, но не стали раскрывать личность погибшего, сообщает www.kommersant.ru

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