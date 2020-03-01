Мини-футбол: странностей всё больше (ФОТО)

Зачем команда поехала в столицу: играть матч чемпионата России или участвовать в воскресенье в коммерческом турнире?

Мини-футбольный клуб из Липецка продолжил традицию проигрывать матчи на выезде. Сегодня в подмосковном Реутове липчане ничего не смогли поделать с дублёрами столичного КПРФ – 2:5. Это уже 5-е поражение в 5-ти гостевых матчах в календарном 2020 году.

Кадры решают все

Ворота нашей команды в этом матче защищал Владимир Пешкин, которому через месяц исполнится 33 года.

Пешкин в своё время выдавал гениальные матчи в большом футболе за липецкий «Металлург», а в мини-футбольном клубе он значится тренером вратарей, пусть и играющим. Главная гордость любого тренера – это его воспитанники, но сегодня в ворота поставили именно дядьку-наставника Пешкина, при том, что по информации GOROD48, вратари команды Ярослав Плево и Александр Исаков здоровы и рвались в бой.







Пешкин старался и выручал, когда мог. К нему нет вопросов. но не стал ли он сам заложником высоких интриг?

По информации из кулуаров, всё это может быть продолжением политики, когда состав команды на игру определяет чуть ли не руководитель клуба, ставя главного тренера лишь в известность. Не по этой ли логике в прошлом домашнем матче с якутский «Зарёй» почти весь матч просидели на скамейке запасных ведущие игроки Роман Адамов и Вадим Цай? По слухам, руководство решило таким образом наказать лидеров за неудачи команды (держать в запасе самых высокооплачиваемых игроков с зарплатами около 100 тысяч рублей – вершина «гениального» менеджмента, прим.). Тогда главный тренер Сергей Малышев в критический момент решился противостоять вышестоящей воле, и на последних минутах бросил сильнейших в бой, чтобы отстоять победный счёт. И отстоял! А Адамов даже успел за несколько секунд, проведённых на площадке, забить гол…







Когда-нибудь Малышев расскажет. как он тренировал в Липецке. Наверняка, это будет захватывающий рассказ

В матче против КПРФ-2 Пешкин выручил команду в нескольких эпизодах, а в нескольких – не сумел. На 9-й минуте «коммунист» Евгений Фомин с ходу пробил по воротам, и мяч рикошетом от Пешкина залетел в сетку – 1:0. До перерыва все тот же Фомин удвоил преимущество хозяев.

Начало второго тайма вроде бы подарило липчанам надежду. Игорь Зайков забил гол-красавец: могучим ударом прямо в «девятку», сократив отставание – 2:1. Но надежда жила… ровно одну минуту, когда Олег Безруков в третий раз «пробил» Пешкина – 3:1. Следом Владислав Мерлушкин отправил мяч в наши ворота между ног голкипера- 4:1.







Матч судила женщина-арбитр, но даже импозантный Адамов не смог её очаровать

Липчане ответили «хоккейной» комбинацией: Роман Адамов сделал наброс на «пятачок» перед чужими воротами, и Павел Назаров с близкого расстояния отправил игровой снаряд в сетку.

Точку в матче поставил неугомонный Фомин, опередивший вратаря и защитников и оформивший хет-трик.







А где же главный джокер?

Немало шуму среди болельщиков наделал переход в мини-футбольный клуб Глеба Подковырова, известного по выступлениям за липецкий «Металлург». Летом Глеб покинул родной город и попытал счастья в клубе «Луки-Энергия» из Великих Лук, выступающем в группе «Запад» второго дивизиона. Однако осенью Подковыров покинул старинный город, вернулся не в «Металлург», а решил попробовать себя в мини-футболе.

Определенный опыт футзала у Глеба имеется: он – лучший бомбардир минувшего чемпионата Липецкой области. В соцетях один из болельщиков даже предположил, что в мини-футбольном клубе Подковыров может стать главной «звездой».

Пока же надежды разбиваются о быт. В Реутов Подковыров ездил, надевал спортивную форму и… всю игру разминался в сторонке, так не появившись на площадке. А неделю назад состоялся его дебют – в матче с «Зарей» экс-металлурговец вышел на одну смену, продолжительностью в 40 секунд. За это время Глеб успел пару раз получить мяч, один раз попробовал пробить по воротам, но попал в ближайшего их стоявших к нему футболистов соперника. После чего плотно «присел» на лавку.

Спрашивается: 40 секунд игрового времени за два матча – не маловато ли для потенциальной главной «звезды»?

Трансферная политика

В середине сезона клуб покинул один игрок - Борис Муратов. Тот самый что забил 4 мяча на выезде нижегородскому «Оргхиму», позволив добиться ничьей – 6:6. Плюс, по-прежнему травмированы Станислав Цыганков и Николай Коротаев (по нашей информации, клуб не торопиться помогать им с лечением).

Видимо, ушедший (не по своей воле) Муратов был столь ценным игроком для клуба, что на его место пригласили аж пятерых (!) футболистов – Зайкова и Сергея Волошина из терпящей финансовое бедствие уфимской «Алги», ранее выступавших за Липецк, но игнорируемых последние полгода Артёма Зайцева и Александра Паламарчука и Подковырова. В итоге в заявке значатся 19 (!) человек, при том, что в мини-футбол, как правило, играют две «четверки» и вратарь. Ну есть еще пара запасных полевых и резервный голкипер. Но у Липецка даже в заявку попадают далеко не все, кому платят зарплату.

В Москву даже не ездил Андрей Хромых, эпизодически появлялись на поле Александр Ролдугин, Адалат Хейруллаев. Да и Роман Адамов пропускал смены. Не перебор ли?

Завтра у команды… любительский турнир среди строителей

А теперь, возможно, разгадка того, что происходило сегодня с командой в Реутове. Дело в том, что игроки Липецка после матча не поехали домой, а завтра у них… участие в соревнованиях.

Турнир этот любительский и проводится среди коммерческих компаний – кому нужно, может найти больше информации в Интернете. Играть придётся в формате 5х5 полевых на искусственной траве (т.е. не классический мини-футбол, прим.). Сборные различных предприятий выставят своих сотрудников – как правило, мужиков по 30-40 лет. Какое это всё имеет отношение к профессиональному мини-футболу? А такое, что как нам рассказали липецкие игроки, руководитель потребовал от них не просто выступить, но и выиграть эти ведомственные коммерческие соревнования. Мол, ему это нужно для бизнеса. Игры начнутся завтра в 8 утра…

И не в этом ли разгадка, что сегодня решили приберечь основных вратарей? Не потому ли лидеры получили не так много игрового времени в сегодняшнем матче с КПРФ-2, чтобы сберечь силы перед следующим днем? Не является ли воскресный турнир – главной целью поездки в Москву для Глеба Подковырова? И два главных вопроса – почему игроки, у которых всё усложняется положение в чемпионате и которых в ближайшем будущем ждут матчи с лидерами и прямыми конкурентами, должны тратить силы на местечковые соревнования? И за чей счёт банкет?

Напомним, что в прошлом сезоне липецкий клуб был полностью частным, содержался коммерческой фирмой. В нынешнем сезоне финансируется из областного бюджета.

КПРФ-2 (Москва) – «Липецк» - 5:2 (2:0)

Голы: Е.Фомин, 9 (1:0). Е.Фомин, 18 (2:0). Зайков, 27 (2:1). О.Безруков, 28 (3:1). Мерлушкин, 30 (4:1). Назаров, 44 (4:2). Е.Фомин, 47 (5:2).

КПРФ-2: Молчанов (к) (Бойцов, 26) - Матеус Кожикоски, Коробейников, Е.Фомин, Мандрусов - Савостьянов, Зубанов, О.Безруков, Мерлушкин - Синцов, Коридзе, Просветов.

«Липецк»: Пешкин - Истомин (к), А.Зайцев, Волошин, Зайков - Алханов, Ролдугин, Хейруллаев, Назаров - Кондратьев, Адамов, Цай.

Предупреждения: Кондратьев, 17. Хейруллаев, 22. Адамов, 33. Фолы: 8-7 (4-5).

Судьи И.Великанова (Москва), Д.Журавлёв (Ростов-на-Дону).

29 февраля. Реутов. СК Триумф. 200 зрителей.



Фото vk.com/mfckprf

