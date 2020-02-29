Происшествия

сегодня, 19:50

Наезд на трех пешеходов записала камера наблюдения

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#авария #ДТП
2

В аварии на улице Неделина пострадали женщина и девочка.

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Сегодня утром в Липецке на улице Неделина  27-летний водитель автомобиля «Рено Логан» сбил на регулируемом пешеходном переходе трех человек: 40-летнюю женщину, 41-летнего мужчину и 13-летнюю девочку.

Наезд на пешеходов записала камера наблюдения. Судя по записи, водитель автомобиля врезался в группу горожан, переходивших дорогу.

В результате наезда в больнице оказались 40-летняя женщина и 13-летняя девочка.
30 2112
#авария #ДТП
2

Комментарии (30)

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Бабка

1 минуту назад
дед, у них сейчас здоровья меньше чем у нас с тобой в 79
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Гость

1 минуту назад
Анна, находясь за рулём нужно быть внимательным,смотреть на знаки,а не в телефон или навигатор и будет тебе счастье.А в Липецке прежде чем переходить дорогу даже на зелёный цвет светофора нужно пешеходам смотреть в оба,так как водители * ,прут как умалишенные,надеясь проскочить.А решение этой проблемы очень простое - снизить скорость движения по городу до 40 км в час.А за превышение на 15 км/ч лишать прав пожизненно.
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дед

3 минуты назад
Бабка, Какие наши годы....,что 23 летнему мешало....Член видимо встал....!
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Культурный

5 минут назад
На видео видно,что водитель шел в левом ряду на кольце и ему никто не мешал,т.к. с проспекта выезд закрыт.Не смени он ряд,не зацепил бы пешеходов.Солнце или отвлекся на телефон.
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Бабка

6 минут назад
дед, желаю, что бы тебе не стало плохо за рулём внезапно. И ты успел затормозить перед переходом..
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данковчанин

7 минут назад
Ради своего здоровья пешеходам надо быть внимательнее. Виноват водитель, накажут его, но здоровье то не вернешь.
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Водитель

8 минут назад
Ввалить люлей нужно было этому дятлу
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дед

10 минут назад
Анна, Желаю,чтоб твои родственники не попали под колеса правильного пацана.Он как всегда спешит и может не успеть затормозить,техника все же.
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Анна

14 минут назад
Я пешеход и машину не вожу, но считаю , что когда сбивают пешехода виноват пешеход по большей части,Машина это техника и она может отказать ,водитель может не успеть затормозить а за свою жизнь ответственны мы сами ,он может и отсидит а может и нет а здоровья или жизни лишишься навсегда .Сто раз посмотри даже когда идёшь на зеленыйПомни, ты у себя один!
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эстет

18 минут назад
фокс, Скудоумие-это основное отличие правильных пацанов от "неправильных"
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