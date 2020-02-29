Происшествия
сегодня, 19:50
Наезд на трех пешеходов записала камера наблюдения
В аварии на улице Неделина пострадали женщина и девочка.
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Сегодня утром в Липецке на улице Неделина 27-летний водитель автомобиля «Рено Логан» сбил на регулируемом пешеходном переходе трех человек: 40-летнюю женщину, 41-летнего мужчину и 13-летнюю девочку.
Наезд на пешеходов записала камера наблюдения. Судя по записи, водитель автомобиля врезался в группу горожан, переходивших дорогу.
В результате наезда в больнице оказались 40-летняя женщина и 13-летняя девочка.
Наезд на пешеходов записала камера наблюдения. Судя по записи, водитель автомобиля врезался в группу горожан, переходивших дорогу.
В результате наезда в больнице оказались 40-летняя женщина и 13-летняя девочка.
Бабка
Гость
дед
Культурный
Бабка
данковчанин
Водитель
дед
Анна
эстет