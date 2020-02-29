Общество

38 минут назад

Липчанин пытался выбраться из квартиры через балкон и упал с пятого этажа

11 832
Липчанин пытался выбраться из квартиры через балкон и упал с пятого этажа
29 февраля около 17.00, с пятого этажа дома 4 по улице Скороходова упал мужчина. Он зачем-то пытался перелезть со свого балкона на балкон 4-го этажа, поставил ногу на козырёк, но не удержался и упал вниз. Видевшие это соседи вызвали скорую и полицию. Мужчина остался жив, скорая забрала его в больницу.



11 832

Комментарии (11)

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valerafromsplus

24 секунды назад
Поправляйся выздоравливай скорей...
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Галюцинации

1 минуту назад
От наркотиков. Снюсы и "табакофф" - убийцы.
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7-иЦветоFF

11 минут назад
Психи от зимней спячки проснулись. Весна всё-таки!
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Весна...

11 минут назад
Нужно таких деятелей держать на контроле в диспансере, а не ждать пока полетит...
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Артак

15 минут назад
Ебоквакнулся !
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Вася ещё тот.

19 минут назад
Карлсон
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Вася ещё тот.

20 минут назад
Карл он не состоялся
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Котэ

21 минуту назад
Кушать все равно нечего...
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Чпок , Максим !

23 минуты назад
Да и Х. У. Й. с ним !.
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А это путин!

24 минуты назад
Из -за тупорылого ЕГЭ люди не знают о законе "всемирного тяготения ".0
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