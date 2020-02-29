Липчанин пытался выбраться из квартиры через балкон и упал с пятого этажа

29 февраля около 17.00, с пятого этажа дома 4 по улице Скороходова упал мужчина. Он зачем-то пытался перелезть со свого балкона на балкон 4-го этажа, поставил ногу на козырёк, но не удержался и упал вниз. Видевшие это соседи вызвали скорую и полицию. Мужчина остался жив, скорая забрала его в больницу.







